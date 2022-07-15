Tarihin izinde 7 rotada Mezopotamya

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GÖBEKLİTEPE’Yİ KEŞFET

Büyük Mezopotamya Turu: En az 9 günlük tur, Mezopotamya’nın tarihini, kültürünü, doğasını ve gastronomisini keşfetmenizi sağlayacak. Tur, antik Antep’in tarihi hanları, hamamları, çarşıları ve dar taş sokaklarında başlıyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Arkeoloji Müzesi ile devam ediyor. Buradan Fırat’ın nehir kenarlarını ve şu anda müzede bulunan mozaiklerin gün yüzüne çıkarıldığı Zeugma (Belkıs) kazı alanını ziyaret edebilirsiniz. Fırat’ın doğu kesiminden geçerek patlıcan, kebap ve künefe tatlısıyla ünlü Birecik’e ulaşacaksınız. Dünya genelinde nesli tükenen kelaynakların son 205’ini Birecik’teki Kelaynak Üreme Merkezi’nde görebilirsiniz. Halfeti ilçesi ise en son durağınız. Şanlıurfa, ülkenin en büyük müzesi Haleplibahçe Mozaik Müzesi ile Türkiye’nin en özgün destinasyonlarından biri; Göbeklitepe, Harran kazı alanı ve Balıklıgöl. Kommagene uygarlığının merkezi olan Adıyaman’ı ziyaret edebilirsiniz. ‘Tanrıların Tahtı’, Nemrut Dağı herkesin hayatında en az bir kez yaşaması gereken bir güzellik sunuyor. Diyarbakır şehir merkezini keşfederek en az iki gününüzü rahatlıkla geçirebilirsiniz. Güne Hasan Paşa Hanı’nda kahvaltı ile başlamayı unutmayın. Diyarbakır’dan sonra gerçek bir Mezopotamya masalı olan Mardin’e ulaşabilirsiniz. Hasankeyf, bu güzergâh üzerinde önemli bir noktadır. Batman müzesini de ziyaret etmelisiniz. Bu harika tur, Siirt’te son buluyor; İslam’ın, astronominin ve eğitimin merkezi olan Tillo ve Botan Vadisi.

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SABİİLERİN TAPINAKLARI SOĞMATAR

Buğdayın İzinde: Yaklaşık 5 günlük rota, bu bereketli topraklarda buğdayın izlerini takip ediyor. Göbeklitepe’de başlayıp Harran üzerinden devam ediyor. Buradan ay tanrısı Sin’e inanan Sabiilerin tapınaklarının bulunduğu Soğmatar ziyaret edilebilir. Diyarbakır’a doğru ilerlediğinizde, yabani buğdayın atası olan siyez buğdayının halen bulunduğu Karacadağ Dağı eteklerine ulaşacaksınız. Rota, Malatya’da Hitit yerleşim yeri olan ve bir kase buğday karşılığında ilk asgari ücretin ödendiği Aslantepe Höyüğü’nde bitiyor.

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TANRILARIN TAHTI NEMRUT DAĞI

Büyük Taşların Gizemi: Bu güzergâh Şanlıurfa ve Adıyaman illerini kapsıyor. Dünyanın en eski anıtsal tapınak yapısı olan Göbeklitepe’de başlar ve ‘Tanrıların Tahtı’ olan Nemrut Dağı’nda biter. Ayaklarınızı Mezopotamya’nın ana can damarı Fırat’a daldırabilirsiniz. Güzergahın Adıyaman bölümünün ilk durağı Perre antik kentinin nekropolü. Antik kentte bulunan Roma çeşmesinde yüzünüzü yıkamayı unutmayın. Rota 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nın zirvesinde sona eriyor.

İLK AÇIK HAVA HEYKEL ATÖLYESİ

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Hititlerden Komagene’ye: Antik Antep şehir turu ile başlayan güzergah tarihte bilinen ilk açık hava heykel atölyesi olan Yesemek Taş Atölyesi ile devam ediyor, insanlık harikası olan Rumkale’ye gidiyor, Halfeti’ye tekne gezisine geçiyor ve sayısız medeniyetin merkezi Nemrut Milli Parkı’na gidiyor... Rotamız bölgedeki iki büyük imparatorluğun kalıntılarının izini sürüyor.

Sanat ve Bilimin Peşinde Artuklular: Artuklular, ortaçağın sessiz ve gururlu misafirleri. Eşsiz bir sanat ve bilim çağının ardından Moğol işgalinden sonra yüzyıllarca sürecek derin bir sessizlik. Rota sizi bu muhteşem hikâyeye tanık olmaya davet ediyor. Elazığ Harput’ta eğri minareli Ulu Cami ile yolculuğumuza başlıyoruz ve Diyarbakır ile devam ediyoruz. Diyarbakır Suriçi’ndeki Artuklu Sarayı, Kale Surları, El Cezeri’nin Artuklu Sarayı’nda yaptığı otomatlar, bu olağanüstü uygarlığı yeniden keşfetmemizi sağlıyor.

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EROS MOZAİĞİNİ SAKIN KAÇIRMAYIN

Mozaik Yolu: Bu, size antik dünyanın en güzel mozaiklerini sunacak en az 5 günlük nefes kesici bir rota. Yolculuk Adana Müzesi’nden başlıyor. Burada Eros mozaiğini sakın kaçırmayın. Rota, Büyük İskender’in komutanlarından Antakya’nın adını taşıyan Antakya’ya doğru devam ediyor. Antakya Müzesi’ni zengin mozaik sergisiyle keşfetmek saatler alır. Güzergâh boyunca bir sonraki durak, antik adı Germanicia Caesarea olan Kahramanmaraş. Kadın maskesi mozaiği, Kahramanmaraş mozaiklerinin en ünlüsü. Zeugma Mozaik Müzesi’nde, Roma dönemine ait villalara ait sayısız eser bulunuyor. Müze ‘Çingene Kızı’ mozaiği ile ilişkilendirilmiştir. Bir sonraki durak, Zeugma arkeolojik sit alanı. Rota, Birecik ve kuzey kelaynaklarına doğru ilerliyor. Rotanın son durağı Şanlıurfa Müze Kompleksi içinde yer alan Haleplibahçe Mozaik Müzesi. Buradaki Amazon kraliçelerinin taban mozaiği benzersizdir.

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EZAN SESİ VE KİLİSE ÇANLARI



Merhamet Turu: Yaklaşık 5 gün süren ve bölgedeki en eski tapınaklara, türbelere, medreselere, camilere ve kiliselere uzanan hoşgörü ve inançla dolu bir rota. Antakya’dan başlayan rota, Şanlıurfa’ya doğru devam ediyor. Hz. Muhammed’in cennete gideceğini haber verdiği Ökkeşi Hazretleri’nin türbesine ev sahipliği yapan Gaziantep, İbrahim Peygamber’in doğduğu ve Eyyûb Peygamber’in yaşadığı yer. İsa Peygamber tarafından kutsanan bu mekan, aynı zamanda dünyanın en eski anıtsal tapınak yapısını da içinde barındırıyor. Rota daha sonra çeşitli dillerin ve dinlerin bir araya geldiği Mardin’e ulaşıyor.