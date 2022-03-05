‘Takım elbise-kravat tiyatrosuna indirim yok’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen KADEM 4. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Adalet Bakanlığı’nın kadına şiddete yönelik reform paketi hazırladığını anlatan Erdoğan şöyle konuştu:

İNSAN OLAN KİMSE KABUL EDEMEZ

“Kadını anne, eş, kardeş ve evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı, erkeği de yine baba, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın diğer yarısı görmeden bu meseleyi sağlıklı ve sürdürülebilir dengelere oturtmak hayli zordur. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti, öldürme eylemini, insan olan hiç kimse kabul etmez, edemez.

HADİSELERİ SIFIRLAYANA KADAR

Ülkemizdeki kadın cinayetleri, oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir. Ancak bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar kendimizi görevimizi yapmış sayamayız. Adalet Bakanlığımız bu çerçevede yeni bir reform paketinin hazırlıklarını yürütmektedir. Taslak üzerindeki çalışmaları biten bu paketi en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Sadece takım elbise giyip kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır.

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ISRARLI TAKİBE DE CEZA

Kasten öldürme, yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacaktır. Nikâhlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 9 aya çıkartılacaktır. Israrlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir, tutuklama kararı da verilebilecektir.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Ülkenin güya ikinci büyük partisinin kendi içinde yaşanan çoğunun da mağduru kadın olan onca taciz, tecavüz, arsızlık, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden, duymazdan gelmesi en başta kadınlara yapılmış bir saygısızlıktır. Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önlerine? İşte Başak Cengiz’de bunları gördük? Çıktılar mı ortaya?” dedi.

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ZELENSKİ VE JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle telefon trafiğini sürdürdü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Erdoğan ardından Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.

MİNNETTARIZ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Zelenski de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Başkan Erdoğan’la düzenli görüşmelerden birini gerçekleştirdik. Türkiye’ye sürekli desteği için minnettarız. (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı) Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen nükleer terörizm ve devam eden saldırganlık hakkında bilgilendirdim. Bu düşmanlığı sona erdirmeliyiz” ifadelerini kullandı.