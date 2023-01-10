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Sultangazi'de dehşet anları: Eski eşini darbetti, komşuların araçlarını yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Kadına Şiddet#Kundaklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 12:40

İstanbul Sultangazi'de iki çocuk annesi G.İ ., eski eşi Aydın Ö. tarafından darbedildi. Aydın Ö., kadının yardımına koşan komşularının araçlarını ise ateşe verdi. Aracı yakılan komşu, "Normalde bizim alt komşumuzdu, eşiyle boşandılar. Eşiyle boşandıktan sonra buraya geldi. 'Beni eşimden siz boşadınız, sizin yüzünüzden ayrıldım' gibi şeyler söyledi. 2 milyon değerindeki arabam çöp oldu. Mal gelir gider ama evden birimize bir şey yapsaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

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İlk olay geçtiğimiz perşembe günü Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı 2 çocuk annesi G.İ.'nin (40) 5 yıl önce boşandığı Aydın Ö. (44) hırsızlık suçundan aylar önce girdiği cezaevinden 1 hafta önce çıktı. Aydın Ö. soluğu eski eşinin evinin önünde aldı. G.İ.'yi darbeden Aydın Ö.'ye çevredekiler tepki gösterdi.

Araya girenleri araçlarını ateşe vermekle tehdit eden Aydın Ö. olay yerinden uzaklaştı. Aydın Ö. bu sabah saat 06.00 sıralarında tekrar mahalleye gelerek mahalle sakinlerinin araçlarını benzin dökerek ateşe verdi. Toplam 3 aracın zarar görürken Aydın Ö. kaçtı.

Sultangazide dehşet anları: Eski eşini darbetti, komşuların araçlarını yaktı

"2 MİLYON DEĞERİNDEKİ ARABAM ÇÖP OLDU"

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Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişe ettiklerini belirtti.

Aracının 2 milyon değerinde olduğunu söyleyen Bayram Ali Altay, "Gece uyuyordum. Annem seslendi, 'Bayram koş, araba yanıyor' dedi. Direkt koştum, arabamın ön tarafının alev aldığını gördüm. Nasıl yaktığını göremedim. Normalde bizim alt komşumuzdu, eşiyle boşandılar. Eşiyle boşandıktan sonra buraya geldi. 'Beni eşimden siz boşadınız, sizin yüzünüzden ayrıldım' gibi şeyler söyledi. 2 milyon değerindeki arabam çöp oldu. Mal gelir gider ama evden birimize bir şey yapsaydı ne olurdu? Arabamın sigortası var ama ne kadarını karşılar bilemiyorum. Mesele mal değil ama annem, kız kardeşim korkuyor. Bu durum 2 yıldır devam ediyor. Şikayetçi olduk ama bir şey diyemiyorum gördüğünüz gibi aracım kül oldu" dedi.

Sultangazide dehşet anları: Eski eşini darbetti, komşuların araçlarını yaktı

 

"YOĞUN BİR KAOS HALİ VARDI"

Aydın Ay ise "Bundan günler önce ağır bir şekilde kadını darbetmiş. Daha sonra buraya gelip tehditler savurmuş, yakacağını söylemiş. Bu aracın sahibi dostumuz olur. Daha önce bu kişi evi yakmaya çalıştığı için kendisinden şikayetçi olunmuştu. En son ayağında kelepçe vardı ama bir süre önce bir hırsızlık girişiminde bulunmuş ve tutuklanmış. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra 1 hafta önce çıktı. Ancak bu sefer kelepçesi takılmamış. O ara gelip bu eylemi gerçekleştirmiş. Gece benim çocuğum, eşim, mahalledekiler ağlıyorlardı. Herkes yeni kendine gelmeye başladı. Yoğun bir kaos hali vardı ve yeterince korkunçtu. Balkonlar bile ısınmıştı. Araba erimeye başladı ve lastikler patladı" diye konuştu.

Sultangazide dehşet anları: Eski eşini darbetti, komşuların araçlarını yaktı

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"BİR KADININ O ŞEKİLDE DARBEDİLMESİNE KARŞI ÇIKARIZ"

Ay, kadını darbettiği için kendisine daha önce müdahale ettiğini de anlatarak, "Eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı zaten evine korkuluk ve tel örgü takılmıştı çünkü eve molotof atıyor camları kırıyor. Bir kez evi yaktı müdahale etmeye çalıştık zaten bizi görünce kaçıyor. Bir kadının o şekilde darbedilmesine haliyle karşı çıkarız. Mahallede kimse olmadığı zaman gece geliyor. Yakalanması ve ceza almasını istiyoruz. Çocuğum cam kenarında yatıyor orada yatırmaya bile korkuyoruz. Bundan 6 ay önce binayı komple yakıyordu, mahalleli tadilatı yaptı" dedi.

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#Sultangazi#Kadına Şiddet#Kundaklama

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