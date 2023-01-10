Haberin DevamÄ±

Ãœmraniye, Atakent Mahallesiâ€™nde 21 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda hayvansever Ã–zlem GÃ¼rel, sokak kÃ¶pekleri ve kedilerine mama vermek iÃ§in parka gitti. Hayvanlarla ilgilendiÄŸi sÄ±rada Sinan D. elindeki silahÄ±yla parka geldi. KÃ¶peklere silah doÄŸrultan saldÄ±rgan Ã–zlem GÃ¼relâ€™in tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

SaldÄ±rganÄ±n kÃ¶pekleri de teker teker vuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine Ã–zlem GÃ¼rel, hayvanlara siper olarak saldÄ±rganÄ±n eline vurup, silahÄ±n Ã¶nÃ¼ne atladÄ±. YaÅŸanan arbede sonucunda kÃ¶peklerden biri kurÅŸunlarÄ±n hedefi olurken, yanaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.

SilahlÄ± saldÄ±rgan Sinan D. daha sonra olay yerinden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Ã–zlem GÃ¼relâ€™in ÅŸikayeti Ã¼zerine Sinan D. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Haberin DevamÄ±

SaldÄ±rgan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece 4 ay sÃ¼reyle ev hapsi uygulanmasÄ±na, silah bulundurmama ve taÅŸÄ±yamamasÄ±na hÃ¼kÃ¼m verildi. Mahkeme ayrÄ±ca kÃ¶peÄŸin yaralanmasÄ± mevcutsa tedavi masraflarÄ±nÄ± da karÅŸÄ±lamasÄ±na karar verdi. Parka elindeki silahla gelip, hayvanlara ateÅŸ aÃ§an saldÄ±rgan Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

"BEN Ã–NÃœNE GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°M Ä°Ã‡Ä°N DÄ°REK Ä°SABET ALMADI"

BeslediÄŸi sokak kÃ¶peklerini kurtarmak iÃ§in kurÅŸunlara siper olan Ã–zlem GÃ¼rel, "KÃ¶peklerimizle akÅŸam yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe gitmeye hazÄ±rlandÄ±k. Beslenmelerini yaptÄ±ktan sonra silahla bir kiÅŸinin aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru indiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Sen ne yapÄ±yorsun? diye sordum. O da â€˜ Bunlar beni buradan geÃ§irmedi. BunlarÄ± Ã¶ldÃ¼receÄŸimâ€™ dedi. SilahÄ±nÄ± ateÅŸledi. Ben de adamÄ±n Ã¼zerine gittim â€˜Sen ne yapÄ±yorsun?â€™ diye. SaldÄ±rgan da â€˜Sen Ã§ekil bunlarÄ± Ã¶ldÃ¼receÄŸim. Sen de Ã§ekilmezsen seni de vururumâ€™ dedi. Ben bunlarÄ± sÃ¼rekli besliyorum. Nakillerini saÄŸlÄ±yorum. Sonra saldÄ±rgan kaÃ§tÄ±. Ben peÅŸinden koÅŸamadÄ±m. O sÄ±rada kÃ¶peÄŸim yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ben Ã¶nÃ¼ne geÃ§tiÄŸimden dolayÄ± direkt isabet almadÄ±. KÃ¶peÄŸim yanaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. Åžu an saÄŸlÄ±k durumu iyi. ÅžikayetÃ§i oldum. 4 kÃ¶pekle hem karakola gittim hem de veterinere gittim. Her yere beraber gidiyoruz. SaldÄ±rgan yakalandÄ±. 4 ay ev hapsi verilmiÅŸ. Mahkemede saldÄ±rgana bir teklifte bulanacaÄŸÄ±m. SaldÄ±rgan kÃ¶peklerime her ay 2 paket mama alÄ±rsa benimle birlikte hayvanlarÄ± beslemeye gelirse ona hayvanlara yaklaÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸreteceÄŸim" dedi.

Â

Â