Arnavutköy'de akran zorbalığı kamerada

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Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta sonunda çekilen görüntülerde, bir park içinde 16 yaşlarında bir grup kız çocuğunun, yaşıtları olan kız çocuğuna karşı akran zorbalığı yaptığı görülüyor.

Parkta akranları tarafından sıkıştırılan kız çocuğu, sözle ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, çocuklardan biri saçından tutup yere düşürdüğü kız çocuğuna acımasızca vururken, görüntüyü çeken erkek çocuğun "Kafasını yere vur" dediği duyuluyor.

Diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmiyor.