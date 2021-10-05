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Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu

#İçişleri Bakanlığı#Suç Örgütleri#Operasyon
Suç örgütlerine Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan 183 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı-2' adlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 21 Mayıs 2021 tarihinde sahil şeridi illeri ve turistik şehirleri kapsayan 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı' operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

Suç örgütlerine Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

İzmirde suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı

İlgili Haber:İzmir'de suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı

"Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bugünlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde, yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde 'Sahil Rüzgarı-2' kod adlı operasyon başlatıldı.


Suç örgütlerine Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

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"Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tefecilik, tehdit ve silah kaçakçılığına muhalefet' suçlarını işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 183 şüpheliye yönelik 05 Ekim 2021 tarihinde 'Sahil Rüzgarı-2' kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirildi. Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." 


Suç örgütlerine Sahil Rüzgarı-2 operasyonu

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