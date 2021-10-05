İzmir'de suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte BionTechte 3. doz kararı Kimlere ne zaman yapılacakİşte BionTech'te 3. doz kararı! Kimlere ne zaman yapılacak?#Koronavirüs
Ege ve Akdenizin korkulu rüyası: Helen Yayı ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’Ege ve Akdeniz'in korkulu rüyası: Helen Yayı! ‘Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça tehlike altında’#Deprem
30 yıldır böylesini hatırlamıyorum, belki de Süper Lig tarihinin..."30 yıldır böylesini hatırlamıyorum, belki de Süper Lig tarihinin..."#Süper Lig
Bahçeliden erken seçim tartışmasına net yanıtBahçeli'den erken seçim tartışmasına net yanıt#Bahçeli
Facebooktan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeniFacebook'tan itiraf gibi açıklama... İşte tarihi kesintinin nedeni#Sosyal Medya
Aşı için beklenen açıklama geldi... BioNTechte dikkat çeken sonuçlarAşı için beklenen açıklama geldi... BioNTech'te dikkat çeken sonuçlar#Koronavirüs
İl Sağlık Müdürü riskli günlere girildi dedi ve uyardıİl Sağlık Müdürü 'riskli günlere girildi' dedi ve uyardı#Pandemi
Uber Türkiyeyle ilgili önemli gelişme 2 yıla kadar hapis cezası istendiUber Türkiye'yle ilgili önemli gelişme! 2 yıla kadar hapis cezası istendi#Uber Türkiye
Pakize Sudanın zor günleri... Kendi işlerini görecek güce sahip değilPakize Suda'nın zor günleri... 'Kendi işlerini görecek güce sahip değil'#Pakize Suda
Görmek için başka şehirden gelen varGörmek için başka şehirden gelen var#Nevşehir
Bunu da yaptılar Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordumBunu da yaptılar! Hayvan sahiplenmek isterken nasıl dolandırılıyordum?#Dolandırıcılık
Huzursuz ailenin gizli silahı: Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyorHuzursuz ailenin "gizli silahı": Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor#Maria Teresa Borrallo
Mustafa Keserden sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi varMustafa Keser'den sert sözler: Sanki karşısında hizmetçisi var!#Mustafa Keser
Ünlü aktörün yarım asırlık hayali: 90 yaşında uzaya gidiyorÜnlü aktörün yarım asırlık hayali: 90 yaşında uzaya gidiyor!#Uzay Turisti
Seçim anketleri neyi gösteriyor Sürpriz var mıSeçim anketleri neyi gösteriyor? Sürpriz var mı?#Seçim Anketi
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı

#İzmir#Polis#Suç Örgütü
İzmirde suç örgütüne operasyon: 34 gözaltı

İZMİR'de Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 34'ü, İzmir, İstanbul ve Aydın'daki 60 adrese düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı. 23 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. Aynı örgüte daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 kişinin ise tutuklandığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Polis#Suç Örgütü