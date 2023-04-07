Su, elektrik ve internete tek kutuda 3'lü çözüm

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AFRİKA ve Asya’da yaptığı çalışmalarla bilinen Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği-IDEA Universal, Hatay’da elektrik, internet ve su ihtiyacının aynı anda karşılanabileceği bir yaşam istasyonu projesini hayata geçirdi. Yaşam istasyonu arıtma, şarj ve internet olmak üzere üç ana bölümün bir araya geldiği bir mekanizmadan oluşuyor. Güneş enerjili arıtma sistemi, günde 10 bin litreye kadar arıtılmış içme suyu sağlıyor. Bu da günlük 3 bin kişinin su ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor.



HEDEF 3 AYDA 100 İSTASYON



Yaşam istasyonu, güneş panelleri sayesinde şarj merkezi görevini de üstleniyor. Aynı zamanda bulunduğu noktanın çevresindeki depremzedelere internet erişimi sağlıyor. Projenin yürütücüsü olan IDEA Universal Derneği Başkanı Hayri Dağlı, “3 ayın sonunda 100 istasyon kurma hedefiyle çalışıyoruz. Bölgedeki depremzedelere elektrik, internet ve içme suyu sağlıyoruz. Bölgede ihtiyacın azaldığı noktada bu istasyonlar Türkiye’deki diğer afetlerde kullanılmak üzere muhafaza edilecek” dedi.