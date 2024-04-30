Steinmeier devreye girince 2 yıl vize aldı

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Hürriyet’e konuşan Karadağ o geceyi şöyle anlattı:

KONSOLOSLUKLARDA SÜRÜNÜYORUZ: “Son 5 yılda, özellikle bizim ülkemize göç arttığından beri hem konsolosluklarda kötü muamele görmeye başladık hem çok kısa süreli vizeler verilmeye başlandı hem de Euro arttığı için de ciddi bir masraf oldu bizim gibi sık giden kişiler için. Resmen konsolosluklarda sürünüyoruz. Bunu da o gece söyledim hepsine. Pasaportumu bugün (dün) aldım. 2 yıllık vermişler. Ben 5 yıllık bekliyordum aslında, ama buna da şükür. Bundan 5 yıl evveline kadar ben 3 yıllık, 5 yıllık vizeler alıyordum. Vize stresinden hastalandık hepimiz. ‘Konsere yetişecek miyim?’, ‘3 günlük vize vermezlerse’... Gide gele hasta oldum resmen.

PANTER EDASIYLA YAKALARINA YAPIŞTIM: O akşam kimi bulduysam, tabiri caizse gerçekten tam bir panter edasıyla hepsinin yakasına yapıştım. Kolay da olmadı. Hepsinin korumaları var. Önce korumalara anlattım derdimi. O badireyi atlattık, sonra hepsine derdimi anlattım. Almanca da bilmiyorum. İngilizce anlattım derdimi. Ne kadar üst düzey Alman yetkili varsa, konsolos, fahri konsolos, vize görevlileri hepsiyle konuştum. ‘İsyan ediyoruz artık’ dedim.

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CUMHURBAŞKANI SOSİS KIZARTIYORDU: Tabii orada herkes Alman Cumhurbaşkanı’yla konuşmak istiyor. İzdiham var. Alman Cumhurbaşkanı önümde sosis kızartıyor. ‘Ben bir daha bu adamı ne zaman sosis kızartırken bulacağım’ dedim ve hamlemi yaptım. Fotoğrafı çeken de konsolos. Telefonu zorla verdim eline. Cumhurbaşkanı Steinmeier, ‘Bu kişi bir sanatçı, bu sorunu çözün’ dedi. Onun görev verdiği konsoloslar ilgilendiler. Bilgilerimi aldılar. Ülkem için güzel bir adım attığımı düşünüyorum.”