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Sosyal medyadaki bu ilanlara dikkat! 65 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı

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#Dolandırıcılık#İlan#Arsa
Sosyal medyadaki bu ilanlara dikkat 65 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 13:53

Sakarya merkezli 4 ilde sahte arsa ilanları ile kapora toplayıp, 65 kişinin 3 milyon 200 bin TL'sini dolandıran 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internetten arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp, farklı illerde iletişime geçtikleri 65 kişiden kapora alarak 3 milyon 200 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal medyadaki bu ilanlara dikkat 65 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı

Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Sakarya, Samsun, Diyarbakır ve Ankara'da 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen şüphelilerden 7'si 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. 

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Sosyal medyadaki bu ilanlara dikkat 65 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar: 7 şüpheli tutuklandı

 

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#Dolandırıcılık#İlan#Arsa

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