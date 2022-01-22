Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Kira yardımı' isteyen yaşlı çift hakkında Ataşehir Kaymakamlığı'ndan açıklama

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Kadıköy'de çekildiği belirtilen ve sosyal medyada gündem olan video ile ilgili açıklama yapan Ataşehir Kaymakamlığı, çiftin ev sahibi olduğunu belirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşlı bir çiftin kira yardımı istediği görülüyordu.

ATAŞEHİR KAYMAKAMLIĞI: BİRLİKTE YAŞADIKLARI DAİRENİN F.D. ADINA KAYITLI

Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız" içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de oturan 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu belirtilenn açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi. Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı açıklanırken, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi. Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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"YOLDA KALDIK" NUMARASI İLE SÜRÜCÜLERDEN PARA İSTİYORLARDI

Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Karaköy'de durdurdukları araçlardan 'Annem hasta, Yolda kaldık, Hastaneden çıktık' gibi bahanelerle para isteyen iki kadın tespit edildi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında aynı bahanelerle sürücülerden para isteyen Çağla S. ve Serpil B., 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/1-C (Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları) maddesinden 392 TL ceza işlem uygulandı. İki kadın, karayolundan uzaklaştırıldı.