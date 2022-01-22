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Son dakika… Kripto paralar ağır yara aldı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri yükseliyor… İşte son gelişmeler

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Son dakika… Kripto paralar ağır yara aldı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri yükseliyor… İşte son gelişmeler
Burak TAŞÇI

Kripto para piyasalarındaki şok dalgası devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere önemli kripto para birimlerinde kayıplar gittikçe derinleşiyor. Uluslararası piyasalardaki bazı uzmanlar düşüşün devam etmesi halinde 20 bin dolar seviyelerine geri çekilmenin yaşanabileceğini belirtiyor. Bitcoin korku iklimi nedeniyle 35 bin dolara kadar geriledi.

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Küresel piyasalardaki enflasyon riskleri, Fed’in faiz artırım hamlesini gerçekleştirecek olması, Rusya-Ukrayna-ABD arasındaki jeopolitik gerilim, ABD borsalarındaki sert düşüşün ikinci güne taşınması, kripto paralara karşı gelen madencilik yasakları, artan enerji fiyatları nedeniyle kripto para madencilik faaliyetlerinin yavaşlaması, altın fiyatlarının güç kazanması gibi birçok etken kripto paralarda korku iklimini ortaya çıkardı.

ABD BORSALARI YİNE ÇAKILDI

ABD borsalarına baktığımızda 2 günde büyük kayıplar yaşandı. Kripto paraların düşmesinde öncü nedenlerden olan ABD borsaları yine yüzde 1’in üzerinde kayba yöneldiler.

S&P 500 yüzde 1.89 oranında düşüşle 4397 puandan, Dow Jones yüzde 1.30 oranında düşüşle 34 bin 265 paundan, Nasdaq ise yüzde 1.69 oranında düşüşle 176 puandan kapanış gerçekleştirdi.

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YÜZDE 50 GERİ ÇEKİLME VAR

Bir süredir ayı piyasasında olan kripto para birimleri tarihi zirvelerinden yüzde 50’ye yakın geri çekilme yaşadı. Geçtiğimiz Kasım ayında ralli yapan kripto para birimleri sonrasında düşüş eğilimi göstermiş, kısa sürede de ayı piyasasına girmişti.

AYI PİYASASI NEDİR?

Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer bir önceki tepe seviyesinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareket olması gerekmektedir.

DOMINANSTA TOPARLANMA İŞARETİ VAR

Lider kripto para birimi Bitcoin’in dominansına baktığımızda toparlanma işaretleri olduğunu görebiliyoruz ancak satış baskısı da devam ediyor. Bitcoin’in dominansı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN’DE 20 BİN DOLAR SESLERİ

Bitcoin için analizde bulunan ünlü stratejist David Lifchitz, Bitcoin’in dev baş ve omuz modelini gerçekleştirdiğini söyledi. Liftchitz, Bitcoin’in 31 bin dolar seviyesine düşeceğini ve 20 bin dolar seviyesine düşme ihtimalinin de olduğunu iddia etti.

Bir başka analist Justin Bennett ise Bitcoin'in sıçrama yapabileceğini beklediğini söyledi. Sert düşüşler nedeniyle Bitcoin'in yüzde 20-30 civarında yükseliş yapabileceğini ve böylece 50-56 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü.

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BUKELE YİNE ALIM TARAFINDA

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'deki düşüşü fırsat bilerek 410 adet daha aldıklarını açıkladı. Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Bukele "Yanılmışım, kaçırmadım. El Salvador sadece 15 milyon dolara 410 adet Bitcoin satın aldı. Bazı adamlar gerçekten ucuza satıyor" dedi.



BITCOIN’DE KAYIP YÜZDE 8’E YAKIN

Bitcoin sert düşüşlerin etkisinden kurtulamadı. Gün içinde en düşük 35 bin 433 dolar, en yüksek de 39 bin 288 dolar seviyesini gördü. Saat 09:33 itibarıyla Bitcoin yüzde 8 oranında düşüşle 35 bin 655 dolardan işlem görüyor. Böylece Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinden yüzde 48 oranında uzaklaşmış oldu.

ETHEREUM’DA DA DÜŞÜŞ VAR

Ethereum da güçsüz duruşunu koruyor. Gün içinde en düşük 2460 doları gören Bitcoin saat 09:33 itibarıyla yüzde 13 oranında kayıpla 2491 dolardan alıcı buluyor.

SOLANA’DA DA DEV KAYIP

Son zamanların popüler para birimi Solana’nın Ethereum’u geçebileceği iddia ediliyordu. Ancak Solana da sert darbe yedi. Geçtiğimiz hafta 260 dolara kadar yükselen Solana bugün 100 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kısa sürede Solana yüzde 61 oranında yatırımcısına kaybettirmiş oldu.

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TEK YÜKSELEN API3

Kripto para birimleri arasında tek yükseliş gösteren altcoin API3 oldu. API3 yüzde 66 oranında yükselişle 7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DÜŞÜŞ LİSTESİ KALABALIK

Düşenler listesine bakıldığında LOKA, FLUX, JASMY, SPELL, BICO, ALPACA, VOXEL, SLP, RARE gibi altcoinler yüzde 30 civarında düşüş gösteriyor.

ŞAKA COINLER DE YIKILDI

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de sert düşüşte. Dogecoin yüzde 13 oranında değer kaybıyla 0.1332 dolar seviyesinde, Shiba Inu ise yüzde 23 oranında kayıpla 0.00001972 dolardan alıcı buluyor.

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