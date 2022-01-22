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Son Dakika: Galatasaray kulislerini sallayan iddia! Fatih Terim'den başkanlık hamlesi, görüşülen isimler...

#Galatasaray#Fatih Terim#Fatih Terim Başkanlık
Son Dakika: Galatasaray kulislerini sallayan iddia Fatih Terimden başkanlık hamlesi, görüşülen isimler...

Galatasaray'da yolların ayrıldığı Fatih Terim için çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Daha önce başkanlığa soğuk bakan Terim'in fikirlerinin değişti, hatta yönetime alacağı isimlerin dahi belli olduğu konuşuluyor. İşte ortaya atılan isimler, Galatasaray'daki sıcak gelişmeler...

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Galatasaray'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor...

İddialara göre sarı kırmızılıların efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.

Fatih Terim'in aday olması halinde listesinde hayli Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerle çalışacağı konuşuluyor.

Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edilen Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumanda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.

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Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla sonuçlanan 10 Ocak’taki tarihi toplantıda yaşananları ilk kez anlattı...

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Gazete Oksijen’den Elif Ergu Demiral’a konuşan başkan Elmas, “Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı” diye tanımladığı görüşmeyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Nef Stadı’ndaki görüşme öncesi çok karışık duygular ve düşünceler yaşadığını belirten başkan Elmas, “Bu olayın yaşanış şekli aslında çok üzüntü verici. Çünkü ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka” şeklinde konuştu.

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"GALATASARAY'I DÜŞÜNEREK KARAR ALDIM"

Saha sonuçları iyi olmadığı için son dönemde hem başkan olarak kendisine hem Terim’e ciddi eleştiriler geldiğini belirten Elmas, “Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım. Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi” dedi. Elmas, konuyla ilgili 2 önemli soruyu ise şöyle yanıtladı:

"HİSLERİMİ TARİF ETMENİN İMKANI YOK"

Fatih Terim’in Twitter’dan yaptığı “Galatasaray’a ilk imzam, son imzam” paylaşımı size ne hissettirdi?

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Çok üzüldüm. 10 dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve 10 dakikalık konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Kulübü Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla Galatasaray için uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz. Ben bugüne kadar seçim döneminde mesela kayınpederim Faruk Süren’le bile ayrı düşerek bu mücadeleyi verdim.

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"SON DERECE MEDENİ BİÇİMDE AYRILDI"

Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?

Teklif ettim. “Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ol” dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Fatih Terim Başkanlık

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