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Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçında taraftar çılgına döndü! Burak Elmas'a tepki, Fatih Terim'e destek...

#Galatasaray#Taraftar#Burak Elmas
Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçında taraftar çılgına döndü Burak Elmasa tepki, Fatih Terime destek...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği Süper Lig'in 22. hafta maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet ederken, ıslıklarla protesto ettiler.

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Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, takımın performansı ve eski teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı nedeniyle yönetime olan tepkilerini sürdürdüler.

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Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 21'inci haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Torrent; cezalı olan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'dan faydalanamazken, bu isimlerin yanı sıra Boey ve Emre Kılınç ise yedek kulübesine çekildi. Sarı kırmızlı takımda bu oyuncuların yerine Yedlin, Nelsson, Ömer Bayram ve Morutan ilk 11'de görev aldı.

TORRENT'E BÜYÜK DESTEK

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve ilk maçında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkan Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında ilk kez Nef Stadyumu'nda maça çıktı. Sarı kırmızılı taraftarlar, maçtan önce Torrent'i tribünlere çağırdı ve destek verdi.

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YÖNETİM VE BURAK ELMAS'A BÜYÜK TEPKİ

Torrent'e destek veren taraftarlar, mücadele içerisinde başkan Burak Elmas ve yönetimine büyük tepkiler gösterdi.

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Karşılaşmanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan yerde kaldı ve Galatasaray penaltı bekledi. Ancak hakem Tugay Kaan Namoğlu pozisyonda bir şey olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.

Galatasaray taraftarları, penaltı kararı gelmeyince önce hakeme tepki gösterdi. Sonrasında sarı-kırmızılılar, Burak elmas ve ekibini istifaya davet etti.

Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçında taraftar çılgına döndü Burak Elmasa tepki, Fatih Terime destek...

"HAKEMLER DOĞRUYOR, BAŞKAN SUSUYOR"

Tribündeki Galatasaray taraftarları "Yönetim istifa! Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Burak Elmas'a tepki gösteren taraftarlar, buna karşın eski teknik direktör Fatih Terim'e destek tezahüratları yaptı. Taraftarlar tribünlerde 'İmparator Fatih Terim' diye tempo tuttu.

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçmesine karşın, taraftarlar Fatih Terim tezahüratlarını devam ettirerek tepkilerini dile getirdi.

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BURAK ELMAS MASKELERİ YIRTILDI

Bazı Galatasaray taraftarları, Nef Stadı tribünlerine eski teknik direktör Fatih Terim'in maskeleriyle geldi ve tecrübeli teknik adam lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar ise Burak Elmas'ın maskelerini tribünde yırtarak yönetime olan tepkilerini gösterdi.

Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçında taraftar çılgına döndü Burak Elmasa tepki, Fatih Terime destek...

2-1 SONRASI TEPKİNİN DOZU ARTTI

Galatasaray taraftarları, Kasımpaşa'nın skoru 2-1'e getirmesinin ardından hem takıma hem de yönetime olan tepkisini dozunu artırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarların tribünlerde yaptığı tezahüratlardan bazıları şöyle;

Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın.

O forma kutsaldır nasip olmaz herkese.

Yönetim istifa.

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Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar.

Formayı çıkarın çıplak oynayın.

İSMAİL ÇİPE DE ISLIKLANDI

Öte yandan Galatasaray taraftarları, kaleci İsmail Çipe'ye de tepki gösterdi. Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Çipe'yi taraftarlar ıslıkladı.

DONK TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Uzun bir dönem Galatasaray forması giyen, şu anda ise Kasımpaşa'da oynayan Ryan Donk, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından unutulmadı. Taraftarlar, deneyimli futbolcuyu maç öncesinde tribünlere çağırarak lehine tezahüratlarda bulundu.

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#Galatasaray#Taraftar#Burak Elmas

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