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Sosyal medyada çok konuşulmuştu... Bakan Varank, Güneş Sistemi'ni tartışan gençlerle buluştu

#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Mustafa Varank#Konya
Sosyal medyada çok konuşulmuştu... Bakan Varank, Güneş Sistemini tartışan gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Güneş Sistemi ile ilgili yaptıkları tartışma sosyal medyada gündem olan gençlerle bir araya geldi. Varank, gençleri Teknofest Azerbaycan ve Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde misafir edeceklerini söyledi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, Karaman programını bitirdikten sonra Twitter'daki hesabından "Konya'nın kıymetli gençleri, şimdi Karaman'dan yola çıkıyorum. Çok özel bir mekanın açılışını sizlerle beraber yapmak istiyorum. Zindankale'de Kapsül Teknoloji Platformu'nda buluşalım" paylaşımını yaptı.

Mesajın ardından 1 saat içinde 300'e yakın genç, merkezde toplandı. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi'nin açılışını gençlerle yapan Varank, daha sonra soruları yanıtladı. Bakan Varank, gençleri, geleceğin Türkiye'sinin inşasında en büyük yol arkadaşları olarak gördüklerini belirterek, bakanlık olarak birçok program ve aktivite yaptıklarını söyledi.

Sosyal medyada çok konuşulmuştu... Bakan Varank, Güneş Sistemini tartışan gençlerle buluştu

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Bu merkezin gençlerle dolup taşması gerektiğinin altını çizen Varank, "Burası 24 saat açık vaziyete getirilecek. Gençler, burada projelerini yapabilecek. Laboratuvarlardan faydalanacaklar. Ders çalışacaklar, hiçbir şey yapmazlarsa koltuklarda oturacaklar" dedi.

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ÇOK KONUŞULAN GENÇLERLE BULUŞTU

Bakan Varank, daha sonra gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili yaptıkları tartışma 2020 yılında sosyal medyada viral olan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Furkan Şaban Sarı, Nurullah Yıldız ve Murat Seyit Kağnıcıoğlu ile görüştü. Kağnıcıoğlu, 2 yıl önce çekilen videoda tartışmanın astronomiden çok uzak konuda başladığını, daha sonra gök cisimlerine ve hareketlerine geldiğini söyledi.

Sosyal medyada çok konuşulmuştu... Bakan Varank, Güneş Sistemini tartışan gençlerle buluştu

Gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra konuşan Bakan Varank, "Bu gençlerimiz, o videodan sonra bu işin aslını ve doğrusunu öğrenmek için Konya Bilim Merkezi'ne gitti. Mevsimler nasıl oluşuyor? Onu orada öğrenmişler. Arada küçük kaçırmalar oldu. Konunun daha iyi anlaşılması için Teknofest'e götüreceğiz. Tekrar gökyüzüyle muhatap edeceğiz. Gökyüzü Gözlem Şenlikleri'miz var. Bu gençlerimizi aynı zamanda burada da misafir edeceğiz. Beraber Ay'ı, yıldızları ve gezegenleri izleyeceğiz. Astronomi konuşacağız ve bilgilerimizi pekiştireceğiz" dedi.

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Sosyal medyada çok konuşulmuştu... Bakan Varank, Güneş Sistemini tartışan gençlerle buluştu

Yozgat'a bilim merkezi kuracaklarını açıkladıklarında, dalga geçildiğini belirten Bakan Varank, "Yozgat'taki gençlerimizin bilimle ilgilenebileceklerini akılları almıyor maalesef. Oysa Anadolu'nun her yanını bilim merkezleriyle donatacağız. Bütün geçlerimizin bilime, teknolojiye adapte olmasını, bu alanlarda faaliyet göstermesinin önünü açmak istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika: Güneş sistemini tartıştıkları videoları binlerce izlenen Konyalı gençler konuştuKonya’nın Altınekin ilçesinde Güneş sistemini tartışırken çekilen görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlenen gençler, olayın tavşan etinin haram olup olmadığından başladığını, konuştuklarını bile kendilerinin hatırlamadığını söyledi. Videodaki gençlerden Murat Seyit Kağnıcıoğlu, olayın tavşan etinin haram olup olmadığı tartışmasından başladığını söyledi. Dünya’nın ekseni konusunu da tartıştıklarını anlatan Kağnıcıoğlu, “Dünya nasıl bir yer, gezegenler nasıl gibi konulardan konu gelişti. Biz de mutlu olduk aslında böyle bir sohbet yaptığımız için. O günkü videodaki halimizle aramızda dağlar gibi farklar var. Çünkü o zaman biz bazı şeyleri bilmediğimizin farkına vardık. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz” dedi.
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