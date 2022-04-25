Altın fiyatlarında neler oluyor? Yeniden yükseliş için bu seviye kritik

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Altının ons fiyatı, üçüncü işlem gününde de düşüşünü sürdürürken; bugün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif sıkılaşacağına dair beklentiler etkili olurken; diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enflasyonist risk ve küresel büyüme tahminlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekliyor.

Ayrıca Çin’de Covid-19 sebebiyle artan can kayıpları endişe yaratırken; Çin’den gelen haber akışı başta petrol piyasası olmak üzere çoğu piyasa üzerinde etkili olmayı sürdürüyor ve fiyatlamalara yansıyor.

FED’E SAYILI GÜNLER KALDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs’ta toplanacak. Piyasalar Fed’den gelecek daha agresif bir sıkılaşma politikasını fiyatlarken; mayıs toplantısından 50 baz puanlık faiz artırım kararının gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed’den 2022 yılının kalanında ise 175 baz puan daha faiz artışı bekleniyor.

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Geçtiğimiz hafta St. Louis Fed Başkanı James B. Bullard, ihtiyaç duyulması halinde Fed’in mayıs toplantısında politika faizini 75 baz puan artırılabileceğini söylerken; Fed Başkanı Jerome Powell ise yaptığı konuşmada 50 baz puanlık faiz artışı sinyalini verdi ve haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık artışın yapılma ihtimalini güçlendirdi.

Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilime sebep oluyor.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 29 Mart tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; gün içerisinde 1934 dolara kadar yükseldi. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,75 oranında düşüşle 1917 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 915 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 917,28 lira seviyesini, en düşük ise 906,92 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:17 itibarıyla yüzde 0,60 oranında düşüşle 910,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1505 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 192 liradan satılıyor.

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YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİ İÇİN 1954 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.84 seviyesindeki direncini yukarı yönde kırıp da yüzde 3 seviyelerine hareket etmesi ons altın fiyatında geçtiğimiz hafta geri çekilme yaşanmasındaki başlıca nedendi. Bunun üzerine özellikle ABD dolar endeksinin perşembe günü hafif bir geri çekilme sonrası tekrardan 100 seviyesi üzerine hızlı hareketi de eklenince ons altın fiyatı iyice baskılanmış oldu. 1954 dolar seviyesine doğru bir yakınsama olmadıkça ve bu seviyenin üzerinde bir kapama görmediğimiz müddetçe içinde bulunduğumuz ortamda ons altında yeniden bir yükseliş trendinin başladığını söyleyemeyiz.

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Eğer ons altın 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına 1928-1943 dolar aralığında girerse beklenen 50 baz puan (bps) artış sonrasında yükseliş trendine geçmesi biraz daha ertelenebilir. Ons altının yeniden 1954 dolar üzerine çıkış yapabilmesi için ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olmasını beklemek gerekir diye düşünüyorum. Enflasyonist riskler devam ettiği müddetçe güvenli liman olarak tanımlayabileceğimiz enstrüman şu anda küresel ekonomilerde ons altına yerine ABD 10 yıllık tahvil faizleri olarak ön plana çıkıyor.

Gram altın tarafında ise 914TL altında yakalanabilecek fiyatların alım fırsatları olduğunu düşünüyorum. Dolar/TL kurunun 14.84TL seviyesinde uzun süredir önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğüm eşiğin aşılması sonrasında tahmin ediyorum ki gram altın ilk etapta 929TL seviyelerini test edecektir. Eğer ons altın fiyatı şu andaki seviyelerinde kalsa bile dolar/TL kurundaki artış gram altın fiyatını yukarıya taşımaya yetecektir. 929TL seviyesinin ardından da 935TL seviyelerine kadar elde tutma pozisyonda kalmak şu andaki görünümde en baz senaryo olarak değerlendirilebilir.

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