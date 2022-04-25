Bin Ladin'in planı yıllar sonra ortaya çıktı! '2'nci 11 Eylül'ü adım adım anlatmış

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Usame bin Ladin, 11 Eylül'den kısa bir süre sonra ABD'ye ikinci bir saldırı planladı.

İddia Bin Ladin'i öldüren ABD özel kuvvetlerinin teröristin saklandığı evden aldıkları belgelere dayanıyor.

Zira söz konusu belgelerde yer alan bilgiler yıllar sonra kamuoyu ile paylaşılmış, bu paylaşımları mercek altına alan 'Bin Ladin Belgeleri' isimli kitap ile El Kaide liderinin '2'nci 11 Eylül' olarak adlandırılan planları ortaya çıktı.

Yeni saldırı planlarını içeren belgelerin gizliliği 2017'den beri kaldırılmış ancak şimdiye kadar bu kısımlar tercüme edilmemişti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Bin Ladin 11 Eylül'ün ardından ABD'ye charter jetleri ve tren raydan çıkma planları ile saldırmayı planladı.

VİETNAM'I ÖRNEK ALDI

Nelly Lahoud tarafından kaleme alınan kitapta Bin Ladin'in ana hedefinin Vietnam Savaşı'ndakine benzer bir protesto dalgası oluşturmak olarak özetlendi.

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Teröristin bu hedefine ulaşamamasının onda hayal kırıklığı yarattığını belirten yazar kitabında Bin Ladin'in mektuplarına da yer verdi.

'BUSH'A OY VEREN EYALETLERİ HEDEF OLARAK BELİRLEDİ'

2005 tarihli bir mektupta, Bin Ladin'in, El Kaide'nin ABD'deki saldırılara öncelik vermesi gerektiğini, ancak bunun yalnızca 2004'te Bush'a oy veren eyaletlerde olması gerektiğini yazdı.

Pazar günü CBS'de yayınlanan röportajında Lahoud, 'Tren raydan çıkabilsin diye 12 metrelik çelik rayın kaldırılmasını istedi ve bunu gerçekleştirmek için yapılması gerekenleri açıkladı' dedi.

İkiz Kuleler'in bulunduğu ve "Sıfır Noktası" adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi sekiz aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor. Ayrıca farklı tasarımlı binalar da inşa edildi. İkiz Kuleler'in bulunduğu ve "Sıfır Noktası" adı verilen bölgede enkazın temizlenmesi sekiz aydan fazla sürdü. Bugün o noktada bir anıt ve müze bulunuyor. Ayrıca farklı tasarımlı binalar da inşa edildi.

Bin Ladin'in takipçilerine bunu nasıl yapacaklarına dair yol gösterdiğinin altını çizen yazar El Kaide liderinin ABD'nin 11 Eylül saldırısı sonrası kısıtlı bir yanıt vereceğini düşündüğünü belirtti.

Bin Ladin ve El Kaide, 1990'larda düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

Suudi Arabistan doğumlu olan bin Ladin, o dönem dünyanın en çok aranan ismiydi.

Bin Ladin'in 100 milyonlarca dolarlık şahsi servetinin olduğu ve bunun da El Kaide`nin ana gelir kaynağı olduğu sıklıkla dile getiriliyordu.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. ABD'de havaalanları ve uçaklarda güvenliği sağlamak üzere ayrı bir Ulaşım Güvenlik Dairesi kuruldu. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dünyanın her tarafında uçuş kontrolleri sıkılaştırıldı. ABD'de havaalanları ve uçaklarda güvenliği sağlamak üzere ayrı bir Ulaşım Güvenlik Dairesi kuruldu.

Bin Ladin, 11 Eylül'den önce de FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

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Usame bin Ladin'in emriyle gerçekleştirildiği sanılan diğer saldırılar arasında Ekim 1993'te Somali`de ABD askerlerine yönelik saldırı, Ağustos 1998'de Doğu Afrika`daki ABD elçiliklerine yönelik 224 kişinin hayatını kaybettiği ikiz bombalama ve EKim 2000`de 17 ABD`li denizcinin öldürülmesi bulunuyor.