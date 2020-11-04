CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem riskini azaltma konusunda iktidarın görevini yerine getirmediğini savunarak, “Bana hesabını vermeyeceksin, sen millete hesabını vereceksin. Bizim insanımız kendi evinde, tabutlukta depremi bekliyor” dedi. CHP Lideri dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

KİMSE AÇIKTA DEĞİL

“Jandarmanın, AFAD’ın, belediyelerimizin, Kızılay’ın arama kurtarma ekiplerine yürekten teşekkür etmek hepimizin görevidir. Şu anda İzmir’de hiç kimse aç ve açıkta değil.

Yasaların bu kadar dağınık olması deprem riskiyle mücadelede bürokrasiyi zorluyor. 2012’de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıktı. Bu kanunda riskli alanlar tanımlanıyor. Yıkımına kim karar verecek? Belediye mi? Hayır belediyenin böyle bir yetkisi yok. Valilik ve ona bağlı kurumlar bakanlığa gönderiyorlar. Yıkımına karar verilirse belediyeye ‘Şurayı yıkacaksın’ diyorlar.

KULAĞINA KÜPE OLSUN

Parlamentoya, yürütme organının getirdiği bütün kanunlar buradan geçti. Ama parlamentonun bir eksiği var. 17 yılda 58 kez araştırma önergesi reddedilmiş. Bilim insanı diyor ki ‘Artık ben bunun neyini yazacağım; dilimizde tüy bitti’ diyor.

CHP’NİN YÖNETME ZAMANI

Vatandaş depremde yıkılacağını bildiği halde oradan ayrılamıyor; neden? Gidecek yeri yok. Sosyal devlet nedir? ‘Bu binayı boşalt, ben sana güvenli konut vereceğim’ diyecek. Depremde en çok kimler zarar görüyor? Sosyal olarak bakın, fakir fukaralar. Sosyal devletin ayağa kalkması lazım, vatandaşına sahip çıkması lazım. Şunu her vatandaşımızın bilmesini isterim, artık CHP’nin devleti yönetme zamanı gelmiştir.”

SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI





◊ CHP grup toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Toplantının başında İzmir’deki depremde ölen vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmasının büyük bölümünü depreme ayıran Kılıçdaroğlu, kürsüden inmeden önce Türk-İş, DİSK ve Hak-İş konfederasyonlarının ortak açıklamasını göstererek, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan esnek çalışmaya dönük düzenlemenin geri çekilmesini istedi. (◊ Rıza ÖZEL / ANKARA)