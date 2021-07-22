Son virajdalar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşma törenine videokonferansla katıldı. Erdoğan, Kıbrıs ziyaretine ağırlık verdiği konuşmasında özetle şöyle dedi:

“Salgın tedbirleri sebebiyle bayramlarımızı buruk bir şekilde yaşamıştık. Kurban Bayramımıza salgınla mücadelede önemli mesafe kat etmiş vaka, hasta ve vefat sayılarını önemli ölçüde düşürmüş, aşılamada ciddi mesafe kat etmiş bir ülke olarak girdik. Bu bayramı temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek gönlümüzdekine yakın sevinçle idrak ediyoruz. Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bir tehdidin pençesine düşmüş değildir.

KUZEY-GÜNEY KALMADI

Kıbrıs’ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimiz yıllarca sahte vaatlerle kendilerini aldatanlara cevabını verdi. Kıbrıs Türklerinin masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin verdikleri sözlerden dönmelerine, anlaşmalara sırt çevirmelerine, Türk toplumunu yok sayan şımarıklıklarına rağmen destekleyenlerin artık bu konuda söyleyecek sözü kalmamıştır.

1963’ten bu yana Kıbrıs Türklerine her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu, nobranlığı yapan Rumlardı. Artık bizim kısır döngüyü sürdürmek için sebebimiz kalmamıştır. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs-Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Adadaki iki günlük temaslarımız sırasında Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizi kararlı gördüm. Kıbrıs Türk Devleti’nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti göstereceğiz. Yakında bunun somut neticelerini görmeye başlayacağız.

SAHAYI BOŞ BIRAKMAYIN

Türkiye, 2023’e çok daha farklı bir şekilde girmenin gayreti içinde. İçeride ve dışarıda yaşadığı sınamaların hem boyutlarının artacağı hem kapsamının genişleyeceği anlaşılıyor. Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü artık yeni safhasına geçtiği demokrasi ve kalkınma hamlesinden çıkarmak isteyenler son viraja girdiklerinin farkındalar. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için her fırsatta Cumhur İttifakı’nın gücüne, AK Parti’nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmasının ehemmiyetle vurgu yapıyoruz. Bu yüzden sahayı tüm gücümüzle kapatacağız. Caddede, sokakta, çarşıda pazarda, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşımızın sevinçli ve acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız.”

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