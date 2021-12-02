Son dakika... Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Hatayda tarihi maç İki kaleci atıldı, kaleye geçti ve tur geldiHatay'da tarihi maç! İki kaleci atıldı, kaleye geçti ve tur geldi#Hatayspor
Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Bu kez Ronaldo...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Bu kez Ronaldo...#Lionel Messi
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Bilim Kurulu sonrası kritik Omicron açıklaması: Endişe verici bir gelişme yokBilim Kurulu sonrası kritik 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok#Fahrettin Koca
Bakan Koca son durumu açıkladı Dikkat çeken mesaj: Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecekBakan Koca son durumu açıkladı! Dikkat çeken mesaj: 'Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecek'#Koronavirüs
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrası'nda öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
The Guardiandan bomba iddia Onu durdurmak mümkün değildiThe Guardian'dan bomba iddia! 'Onu durdurmak mümkün değildi'#Donald Trump
Premier Ligde korkutan olay 35 dakika sonra...Premier Lig'de korkutan olay! 35 dakika sonra...#Chelsea
Korkunç kaza Hurdaya dönen otomobilden cansız bedenleri çıktıKorkunç kaza! Hurdaya dönen otomobilden cansız bedenleri çıktı#İzmit
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlarEbru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!#Ebru Şallı
Bizi kandırıyor, yemezler...'Bizi kandırıyor, yemezler...'#Fenerbahçe
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Atama#Nureddin Nebati
Son dakika... Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararında, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati'nin getirildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararında şu ifadeler yer aldı:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi ELVAN'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin NEBATİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Son dakika... Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu

Atama kararının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati’yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı.

Haberin Devamı

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Atama#Nureddin Nebati

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil