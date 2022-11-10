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Son dakika: Yalova'da hakimlere hareket... CHP'li vekiller hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi

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#CHP#Hakim#Yalova
Son dakika: Yalovada hakimlere hareket... CHPli vekiller hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 14:49

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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CHP’li vekiller eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı Halit Güleç’in Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zimmet', 'resmi belgede sahtecilik', 'icbar suretiyle irtikap', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından yargılandığı davanın 27 Ekim'de görülen duruşmasına katılmış ve mahkeme heyetine tepki göstermişti. Gerginlik nedeniyle duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı. Yaşananlar sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında mahkeme heyetine hakarette bulunulduğu ve tehdit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, CHP Mersin Milletvekilli Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun ve İstanbul Milletvekili Aydoğan hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarıyla yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Başarır, Torun ve Aydoğan hakkında, 'duruşma hakimlerine alenen hakaret' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından düzenlenen fezlekeleri, TBMM’ye sunulmak üzere, Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

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#CHP#Hakim#Yalova

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