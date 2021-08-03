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AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Son dakika... Van Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı

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Son dakika... Van Valiliği'nden sel ve taşkın uyarısı

Van Valiliği, Edremit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelebilecek sele karşı vatandaşları uyardı. Uyarıda ''Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerekiyor'' denildi.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde sel ve su baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.

Sağanağın etkili olması durumunda Kurubaş Çayı'nın taşmasının söz konusu olabileceği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerekiyor." ifadesine yer verildi.

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