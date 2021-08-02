Van'ı sel vurdu

VAN’ın Başkale ilçesinde ve çevresinde önceki gün öğle saatlerinde sağanak yağış meydana geldi. Kırsal bölgelerde etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi’nde sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından oluşan selin suları, Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında 8 evin yıkılmasına 30 evde de hasar oluşmasına neden oldu.



Selin ardından bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve şehircilik müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selin vurduğu mahallede 32 iş makinesiyle çalışmalar yürütüldü. Bölgede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, “Meteoroloji, birkaç gün daha yağışın etkili olacağını bildirdi. Biz de mahallelilerimizi uyardık. Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Bakanlıklarımız da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Bütün ekiplerimizle buradayız. Bir vatandaşımız sele kapılmış. İlk müdahaleyi muhtarımız yapmış. Yağışlar sürecek, dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



MUHTAR FACİAYI ÖNLEDİ

Selden önce cami hoparlöründen yaptığı anonsla halkın evden çıkması uyarısında bulunup daha büyük bir facianın önüne geçen Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz, o anları anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Korkmaz, “Dün sel gelirken sanki dağlar indi. Mahalle öyle bir sallanıyordu ki, sanki deprem oldu. Evleri dere yataklarında bulunan aileler, evlerini terk edip kaçtılar. Kaymakam Bey’in daha önce bize gönderdiği uyarıları dikkate aldık. Camiden anonslar yaptık. Benim yaptığım anonslar faciayı önledi” ifadelerini kullandı.



ÖNCEKİ GÜN YAŞANAN

selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Esenyamaç’ta dün öğle saatlerinde yeniden sağanak başladı. Jandarma ekipleri sel öncesi uyarılar yaparak mahalleyi boşalttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konut inşa sürecini başlatacağız” dedi.

KARDEŞİNİ ARARKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Selde evleri yıkılan 8 çocuk annesi Selime Yurtseven (45), evinin enkazında Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. 23 yaşındaki kızı Kader’in selden son anda kurtarıldığını anlatan Yurtseven, “Sel evimizi aldı götürdü, hiçbir şeyim kalmadı. 8 çocuğuma ben bakıyorum. 3 inek ve 4 kuzum sele kapıldı. Kızım Kader de küçük oğlumu ararken sele kapıldı. O sırada ben bayıldım. Kıyamet gibiydi. Çok zor durumdayız, destek bekliyoruz” dedi. Selden kurtarılan Kader Yurtseven ise kardeşi Mustafa’yı (10) ararken sele kapıldığını anlatarak, “Evimiz gitti, hayvanlarımız öldü, hiçbir şeyimiz kalmadı. Beni de bir kadın kurtardı” diye konuştu.







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