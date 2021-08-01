Son dakika... Dereler taştı, evler boşaltıldı! Van'ın Başkale ilçesini sel vurdu

Meteoroloji'den Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunulmuştu.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor ifadelerine yer verilmişti.

CNN TÜRK EKİBİ SEL BÖLGESİNDE

Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç köyündeki sel felaketini canlı yayında aktaran CNN TÜRK muhabiri Samet Güler şu bilgileri paylaştı:

"Van'daki seli görüyorsunuz. Hem oradaki dereden akıyor, hem yan taraftan akıyor. Biraz önce onda biri kadardı. Sel suları dere yatağından taştı geliyor. Sel sularının aktığı yerin arkasında ev yıkılmıştı. 6 ev yıkılmıştı, 30'a yakın ev zarar gördü. Sel bir anda geldi. Beş dakika önce selin aktığı yerdeydik. Jandarma uyardı, sel gelecek, oradan çıkın diye. Dakikalar sonra sel geldi.

SEL BAŞLAYINCA ISLIKLAR ÇALARAK BİRBİRLERİNİ UYARDILAR

Sel suları bir anda geldi. Köyün ortasında akan küçük bir dere vardı. bir anda sele döndü. Dakikalar önce köyün üstünden başlayarak ıslıklar çalmaya başladı köylüler. ıslıklar çalarak sel geliyor, kaçın diyerek birbirlerini uyardılar. Evlerin çatısındalar.

Dünkü selden dolayı çok sayıda ev hasar gördü.. Bu selde de umut ediyoruz ki başka evler hasar görmemiştir. Umuyoruz ki hayvanlar güvenli yerlere alınmıştır, insanlar da güvenli noktaya alındı. Buradaki insanlar okulun bahçesindeki çadırlara alındı.

İş makineleri 10 dakika önce selin olduğu yerde kazı yapıyor, orayı düzeltiyorlardı. Yağmur başlayınca sel olabilir diye herkes üst taraflara alındı. Herkes güvenli şekilde selin olduğu noktadan uzaklaştırıldı. Köyün en üstünden ıslıklar çalındı, jandarma anonslar yaptı, sel geliyor diye...

Üst taraflara çıkınca herkes selden kurtuldu diye umut ediyoruz. Yayın yapmak için köyün üst taraflarına çıkmak isteyince buradaki görevliler sel gelebilir dedi. 'Canınız tehlikede deyip' bizi buraya aldılar. Buraya çıkınca selden kurtulmuş olduk. Şu an itibariyle görebildiğimiz noktada sele kapılan kimse görünmüyor. Üst tarafta selin daha da şiddetli olduğu söyleniyor.

Jandarma ekipleri köylüleri yeniden uyarıyor, herkesin biraz daha geriye çıkmasını rica ediyor. Bu noktada sel biraz daha arttı gibi.

Selin aktığı yol normalde köyün yolu. Köylüler 'Sel suyu daha da artacak' diyorlar. Bu noktada sel daha da artarsa umarız olmaz ama bir eve zarar verebilir.



Sel suları duvarı yıktı

SEL BİR ANDA GELDİ

Jandarma köylüleri, köylüler de beni uyarıyor. Üst dereden de sel geldiği uyarısı yapılıyor. Dün de köylüler selin bir anda geldiğini söylemişti. Bir anda sel suları geldi ve köyün ortasındaki dere taştı. Ama neyse ki dünün ardından önlemler alınmıştı. Evi riskli noktada olanlar okul bahçesindeki çadırlara alındılar.

Şu anda köylüler küçükbaş hayvanların sel sularına kapıldığını söylüyor köylüler ama bu bilgi teyide muhtaç. Belki de 50-60 santimlik bir taş yığdı sel suları köyün ortasına... Şu anda sel sularının biraz azaldığını söyleyebilirim. Kaymakam, Jandarma, AFAD ekipleri de burada. Yetkililerin köydeki incelemeleri sürüyor.''

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