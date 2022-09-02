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Son dakika... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Faruk Fatih Özer#Thodex#Arnavutluk
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 15:09

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta hakim karşısında çıktı. Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Öte yandan dün öğlen saatlerinde Türkiye İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili Arnavutluk’a gelen heyet yeni atanan Arnavutluk Polis Genel Müdürü ile bir araya geldi.

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Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyon çerçevesinde ülkenin güneyinde bulunan Vlora kentine bağlı olan Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özer, bugün Arnavutluk’un Elbasan ilinde bulunan bölge mahkemesinde hakim karşısında çıktı. Özer, Polis eşliğinde mahkeme salonuna getirilirken mahkeme, Elbasan Savcılığı’nın soruşturmanın tutuklu olarak yürütülmesi talebi kabul etti. Mahkeme, suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

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Son dakika... Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı

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 TÜRKİYE’DEN GELEN HEYET ARNAVUTLUK POLİS GENEL MÜDÜRÜ İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan dün öğlen saatlerinde Türkiye İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili Arnavutluk’a gelen heyet yeni atanan Arnavutluk Polis Genel Müdürü ile bir araya geldi. Polisten edinilen bilgiye göre, görüşmede Fatih Özer’in durumu ele alındı.

Son dakika... Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı

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#Faruk Fatih Özer#Thodex#Arnavutluk

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