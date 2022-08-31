350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

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TÜRKİYE’nin ‘Kırmızı Bülten’le uluslararası aradığı ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 17 ay sonra Arnavutluk’un liman kenti Vlora’da yakalandı. Gözaltına alındığında sahte isim söyleyen Özer’in, parmak izi verileri ve fotoğrafı Türkiye ile paylaşıldı. Yüz ve parmak izi eşleşmesinde, yakalanan kişinin Özer olduğu ortaya çıktı. İade işlemleri çalışmalarını tamamlayan Türk İnterpol’u, Özer’i Türkiye’ye getirmek için harekete geçti.

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17 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer (29), 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtı. Türkiye’nin talebi üzerine firari Özer ile ilgili İnterpol üzerinden ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı. Arnavutluk polisi önceki gün Özer’i, ülkenin önemli liman kentlerinden biri olan Vlora’da gözaltına aldı.

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POLİS FOTOĞRAFINI TÜRKİYE’YE YOLLAYINCA

Gözaltına alındığında sahte bir isim söylediği iddia edilen Özer’in, parmak izi alındı ve yakın plan fotoğrafı çekildi. Özer’in parmak izi ve fotoğrafı Türkiye ile paylaşıldı. Yüz tanıma sistemi ve parmak izi verileri eşleşince gözaltına alınan kişinin Özer olduğu, biyometrik kimlik doğrulamasıyla da netleştirildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nca Özer’in iadesi için çalışma başlattı. Arnavutluk’un liman kentinde yakalanan Özer’in, deniz yoluyla Arnavutluk’tan kaçmayı planladığı da iddia edildi.

İADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün (dün) sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı” denildi. ‘Thodex’ üzerinde binlerce kişinin mağdur edildiği iddiasıyla açılan davada 6’sı tutuklu 21 sanık yargılanıyordu.

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ISTAKOZLARIYLA ÜNLÜ ŞEHİRDE YAKALANDI

ARNAVUTLUK’un 1912 yılında bağımsızlığını ilan ettiği şehir olan Vlora’nın Osmanlı döneminde adı ‘Avlonya’ idi. Arnavutlara ‘Vlora’ şehrini sorduğunuzda ilk cevapları Hint Okyanusu’ndaki takımada turizm cenneti ‘Seyseller’e atıfla ‘Şeysel’ oluyor. Ülkenin Dıraç’dan (Dures) sonra ikinci büyük liman şehrinde, yeşil ile mavi uyum içinde buluşuyor. Arnavutlar için Vlora plajları, lüks otelleri, barları, restoranları ve hareketli gece hayatı ile biliniyor. Vlora’da büyük otellerde 1 gecelik konaklama en az 250 dolar. Şehrin lüks restoranlarında menüler genellikle, ıstakoz, karides ve midye ağırlıklı deniz ürünü yemekleri ve kuzu çevirme.

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40 BİN YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kripto para borsası Thodex üzerinden yüz milyonları topladıktan sonra kaçan Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında 40 bin 564’er yıl hapis cezası isteniyor. 2027 kişinin ‘şikâyetçi’ sıfatıyla yer aldığı iddianamede vurgunun tutarı 356 milyon lira.

THODEX, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye’nin ilk global kripto para borsasıydı. 2017'de Faruk Fatih Özer'in Koineks ismiyle kurduğu şirket, o dönem Türkiye’nin dördüncü kripto para borsasıydı. Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini kuran şirket, 2020'de ise Türkiye’den global pazara açılan ilk kriptopara borsası oldu. Dünyaya açılmayla tekrar markalaşma sürecine girerek ismini Thodex olarak değiştirdi.

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ALTI KITAYA YAYILDI

İlk olarak Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Thodex, üyelerine 5 farklı kripto para çeşidini sundu. 2018’de Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini İstanbul Nişantaşı’nda kurdu, 2019’da kripto para sayısını 18’e çıkardı. Kasım 2020 itibarıyla kullanıcı başı ayda 177 işlem ortalaması ile toplamda 25 milyar Türk Lirası hacme ulaştı. Dünyada Ocak 2020’de günlük 698 milyon lira hacimle 53'üncü, Türkiye’de ise 2. sırada yer aldı.

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21 NİSAN 2021’DE PANİK

İlk sarsıntı 21 Nisan 2021 günü yaşandı. Şirketin sistemi 5 günlük kapama açıklamasının ardından panik başladı. Paralarını sistemden çekemeyenler soluğu şirketin merkezinde aldı ancak muhatap bulamadı. Şirketin yöneticilerinin sosyal medya hesaplarını da bir bir kapatmaları panik havasını katladı. 22 Nisan'da Özer vurgun iddialarını yalanladı. Savcılığın talimatı üzerine 20 Nisan 2021 günü CEO Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtığı görüntülere ulaşıldı. Özer hakkında İnterpol’e başvurularak Kırmızı Bülten çıkarıldı.

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5 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişiye 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis istenen iddianamede, 16 şüphelinin mal varlıkğına el koyulduğu belirtildi. 400 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen Özer'le ilgili iddianamede 2027 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Özer’in babası Zülküf Özer’in avukatı aracılığıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla mağdurların zararlarını karşıladıklarına dair banka dekontları ile dilekçelerinin dosyaya sunulduğu belirtildi. Özer'in avukatı Sevgi Erarslan da "Ana dosyada yer alan müştekilerin yarısından fazlasının zararı karşılandı" dedi.

PARALAR MALTA’DA ÇIKTI

DOSYA kapsamında alınan MASAK raporuna göre, şüpheli Faruk Fatih Özer’in hâkimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan, yaklaşık değeri 253 milyon 714 bin 909 lira olan kripto varlıkların önemli bir kısmının, ticari merkezi Malta’da olan Kripto Borsası’nda Faruk Fatih Özer, Zuhal Özer ve Cem Uzunoğlu adına açılmış hesaplara gönderildiği kaydedildi. İddianamede, toplam 356 milyon liralık zarar oluştuğu kaydedilirken, şüphelilerin Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lirayla altın alımı yaptıkları, bu tarihte gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği aktarıldı.