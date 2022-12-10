Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Şentop'un açıklamalarından satır başları:

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN EVLENDİRİLMESİ

Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi.

Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir.

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum.

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Bizde bazı kelimeler üzerinden değerlendirme yapmaya çalışan insanlar var. Kadı adaleti, bugün karşılığı hakimdir. Kadıyı önemsiz bir kelimeyle gösteriyor. İçeriğini bilmediğiniz kötü bir anlam yüklediğiniz kelime üzerinden bir yorum yapıyorsunuz. Burada önemli olan hukuk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir.

Bu kapsamda kolektif suçlamalar çok tehlikelidir.

TBMM'DEKİ YUMRUKLU KAVGA

Bununla ilgili bir açıklama yaptım. Olay meydana geldikten sonra İYİ Parti'nin Başkanvekilini arayıp geçmiş olsun diledim. Hüseyin Bey, herkesin sevdiği bir isimdir. Fiili yapan arkadaşımızı da Zafer Işık'ı da üzmüş bir durum. Parlamento çatısı olması tasvip edilemez bir durum, büyük üzüntü duydum. Uzun zamandır böyle görüntüler yoktu diyebiliriz. Ancak bir şekilde karşımıza çıktı. Fakat onun öncesinde ve sonrasında olanlar da var. Başka grupların Zafer Işık'ın üzerine gitmesi de var öncesinde. Bunu bir bütünlük içinde görmek lazım.

Kimsenin kimseye vurmaması lazım. Meclis çatısı altında kabul edilemez. Hakaret, bağırma bunlar bir fikir tartışması değildir. Meclis'te siz belli bir gruba içinizden geldiği gibi hakaret edip söveceksiniz, size cevap verilmesini engelleyeceksiniz, buraya varması çok tabidir demeyeceğim ama sözel şiddetin de yanlış olduğu, dikkatli olmalarını da bekliyorum.

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Cezaları alan kişilerde maaşlarında kesinti yapıyor.

YILMAZ ÖZTÜR'E BIÇAKLI SALDIRI

Geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Siyasetçilere yapıldığı takdirde farklı boyutları da ortaya çıkabiliyor. Şahıs yakalandı, gerekli soruşturma yapılıyor. Sıkı bir şekilde takipçisi olacak.

MECLİS'TE 'TARAFSIZLIK' TARTIŞMASI

(Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine imza atması) Yanımda getirdim, Meclis iç tüzüğü... Anayasa ve iç tüzükte Meclis Başkanı'nın durumu belli. Rahmetli Uğur Mumcu'nun ifadesiyle önce bilgi sahibi olunmalı. TBMM Başkanı'nın tarafsızlığıyla ilgili madde nedir, var mı? Yok. Son maddede ele alınmış, üyesi oldukları partinin siyasi faaliyetlerine katılamaz, diyor. TBMM Başkanı milletvekilidir aynı zamanda, dolayısıyla onların yetkilerine sahiptir. Meclis Başkanı'nın daha aktif siyaset yaptığı ülkeler de var.

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Önceden insanlar eleştirecekleri konuları araştırırlardı. Bakın Anayasa hükmünü söyledim.

Eskiden Meclis Başkanları kanun teklifi vermişti. 1993'te Hüsamettin Cindoruk, Meclis başkanıyken bir kanun teklifi vermiş.

Ayrıntılar geliyor...