Rus ve ABD'li yetkililer Abi Dabi'de... İşte tam o an! 'ABD bunun bedelini ağır ödeyecek'

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ABD'nin 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout'u mahkum takası ile serbest bırakması ülke gündemine bomba gibi düştü.



Dünya iki gündür takasın bilinmeyen detaylarını konuşurken ABD'de tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.



Viktor Bout Rusya 'ya dönüş yolunda...

Paul Whelan takasa dahil edilmedi ve casusluk suçlamasıyla Rus hapishanesinde kalmaya devam ediyor.

Abu Dabi havaalanında yapılan takas

56 yaşındaki Viktor Bout serbest bırakılıp Moskova'ya giden bir uçağa bindirildiğinde, silah kaçakçılığı nedeni ile aldığı 25 yıl hapis cezasını çekiyordu.Askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu inanılan Bout'a karşılık Biden yönetimi, Rusya'da 10 aydır hapis yatan 32 yaşındaki basketbol yıldızı Brittney Griner'ın serbest bırakılmasını sağlayabildi.İki ülke arasındaki takas, 2018'den beri hapiste olan ABD'li asker Paul Whelan'ın özgürlüğünü kazanamadığı göz önüne alındığında Rusya için büyük bir kazanç olarak yorumlandı.ABD medyası ve siyasetçiler Biden yönetimini eleştiri yağmuruna tutarken, bugün Bout'un yakalanmasında kilit rol oynayan isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.Yıllar önce kötü şöhretli silah tüccarı Viktor Bout'un adalete teslim edilmesinde önemli bir rol oynayan DAE sorumlusu Tom Pasquarello, ABD'nin bu hamlesi sonrası çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.Tom Pasquarello, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin Viktor Bout'u yakalamak için 2008'de gerçekleştirdiği operasyonu yönetmişti. Yani Bout'u Tayland'da köşeye sıkıştıran ve onadiyen bizzat kendisiydi.Pasquarello söz konusu takastan bir kaç saat sonra yaptığı açıklamadadedi ve ekledi;ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nde 28 yıldan fazla çalıştıktan sonra 2011'de emekli olan Pasquarello, bu takasın ABD'nin boyun eğdiği ve taviz verdiğine yönelik korkunç bir mesaj verdiğini öne sürdü.Bout'un serbest bırakılmasına tepkiler devam ederken 'ölüm tüccarı'ndan da ilk açıklama geldi.Rus basınına açıklamalarda bulunan Bout,dedi.ABD'de tutulduğu hapishanede Rus karşıtı bir muamele ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna yanıt veren Bout, "Bu hapishanede eskiden belirttiğimiz gibi 'Rusofobi' ile karşılaşmadım. Mahkumların çoğu Rusya'ya sempati ile bakıyor. Rusya ile ilgili bir şey bilmiyorlarsa bile soruyorlar" şeklinde konuştu.Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Bout'un Rusya'ya iade edilmesini "zayıflık" olarak yorumlamasına ve ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirmesine değinen Bout,ifadelerini kullandı.