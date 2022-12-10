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Rus ve ABD'li yetkililer Abi Dabi'de... İşte tam o an! 'ABD bunun bedelini ağır ödeyecek'

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#VİKTOR BOUT#Abd#Rusya
Rus ve ABDli yetkililer Abi Dabide... İşte tam o an ABD bunun bedelini ağır ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 08:55

'Ölüm Taciri' lakaplı 56 yaşındaki silah kaçakçısı Viktor Bout'un yakalanmasında kilit rol oynayan isim, ABD ve Rusya arasında yapılan takasla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

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ABD'nin 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout'u mahkum takası ile serbest bırakması ülke gündemine bomba gibi düştü. 

Dünya iki gündür takasın bilinmeyen detaylarını konuşurken ABD'de tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Rus ve ABDli yetkililer Abi Dabide... İşte tam o an ABD bunun bedelini ağır ödeyecek

Viktor Bout Rusya'ya dönüş yolunda...

RUSYA İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ

56 yaşındaki Viktor Bout serbest bırakılıp Moskova'ya giden bir uçağa bindirildiğinde, silah kaçakçılığı nedeni ile aldığı 25 yıl hapis cezasını çekiyordu. 

Askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu inanılan Bout'a karşılık Biden yönetimi, Rusya'da 10 aydır hapis yatan 32 yaşındaki basketbol yıldızı Brittney Griner'ın serbest bırakılmasını sağlayabildi.

İki ülke arasındaki takas, 2018'den beri hapiste olan ABD'li asker Paul Whelan'ın özgürlüğünü kazanamadığı göz önüne alındığında Rusya için büyük bir kazanç olarak yorumlandı.
Rus ve ABDli yetkililer Abi Dabide... İşte tam o an ABD bunun bedelini ağır ödeyecek

Paul Whelan takasa dahil edilmedi ve casusluk suçlamasıyla Rus hapishanesinde kalmaya devam ediyor.

"ABD ÇOK BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEK"

ABD medyası ve siyasetçiler Biden yönetimini eleştiri yağmuruna tutarken, bugün Bout'un yakalanmasında kilit rol oynayan isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yıllar önce kötü şöhretli silah tüccarı Viktor Bout'un adalete teslim edilmesinde önemli bir rol oynayan DAE sorumlusu Tom Pasquarello, ABD'nin bu hamlesi sonrası çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi.
Rus ve ABDli yetkililer Abi Dabide... İşte tam o an ABD bunun bedelini ağır ödeyecek

Abu Dabi havaalanında yapılan takas

"BU NASIL PAZARLIK?"

Tom Pasquarello, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin Viktor Bout'u yakalamak için 2008'de gerçekleştirdiği operasyonu yönetmişti. Yani Bout'u Tayland'da köşeye sıkıştıran ve ona "Oyun bitti" diyen bizzat kendisiydi.

Pasquarello söz konusu takastan bir kaç saat sonra yaptığı açıklamada "Dünyanın herhangi bir yerinde silah anlaşmaları düzenleme potansiyeline sahip birinin mahkum takasında serbest bırakıldığına inanamıyorum." dedi ve ekledi;

"Bu adam dünyadaki herkesten daha fazla katliamda ve ayaklanmada rol oynadı ve onun karşılığında iki kişi bile alamadık. Bu nasıl pazarlık? Daha çok bedavaya yapılan bir anlaşma gibi görünüyor."

ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nde 28 yıldan fazla çalıştıktan sonra 2011'de emekli olan Pasquarello, bu takasın ABD'nin boyun eğdiği ve taviz verdiğine yönelik korkunç bir mesaj verdiğini öne sürdü.
Rus ve ABDli yetkililer Abi Dabide... İşte tam o an ABD bunun bedelini ağır ödeyecek

'ÖLÜM TÜCCARI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bout'un serbest bırakılmasına tepkiler devam ederken 'ölüm tüccarı'ndan da ilk açıklama geldi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Bout, "Batı, Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı 1990'larda bizi bitiremediğine inanıyor. Şu an bizim yaptığımız şey kimseye teslim olmamak, nasıl yaşayacağımız, nasıl bağımsız olacağımız ve halkımızın nasıl geliştiğidir. Bu onlar için kabul edilemez bir durum" dedi.
Rus ve ABDli yetkililer Abi Dabide... İşte tam o an ABD bunun bedelini ağır ödeyecek

"RUSFOBİ İLE KARŞILAŞMADIM"

ABD'de tutulduğu hapishanede Rus karşıtı bir muamele ile karşılaşıp karşılaşmadığı sorusuna yanıt veren Bout, "Bu hapishanede eskiden belirttiğimiz gibi 'Rusofobi' ile karşılaşmadım. Mahkumların çoğu Rusya'ya sempati ile bakıyor. Rusya ile ilgili bir şey bilmiyorlarsa bile soruyorlar" şeklinde konuştu.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Bout'un Rusya'ya iade edilmesini "zayıflık" olarak yorumlamasına ve ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirmesine değinen Bout, "Ben böyle bir sonuç çıkarmazdım. Amerikalılar çocukluk düzeyinde bir politikaya sahipler. Anlaşmanın, her iki tarafı da memnun edecek ortak bir zemin bulunması nedeniyle gerçekleştiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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