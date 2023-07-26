Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi... Özcan'dan ilk açıklama: Koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün genel merkezde toplandı. Toplantıda, 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma' cezası istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ait dosya ile birlikte 3 dosya görüşüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren YDK toplantısında Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68'nci Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

CHP Tüzüğü'nün 'Parti Suçları' başlıklı 68'nci maddesinde Özcan tarafından ihlal edilen maddelerin; programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak ve partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak olduğu belirtildi.

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"BU TAMAMEN BAY KEMAL'İN KARARI"

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararı DHA muhabirine değerlendirdi. İhraç haberini aldığını ve bunu beklediğini belirten Özcan, kararın hukuk dışı olduğunu söyledi. Özcan, “Dün öğleden sonra neyle suçlandığımla ilgili belgeler bize ulaştı. Orada diyor ki 7 gün içinde savunmanızı yapın, diyor. Daha bugün birinci gün karar vermişler. Avukat ek süre istemiş ama kabul edilmemiş. Hukuk dışı bir karar bu. Sonuçta usulen aykırı olan bu kararı yargıya taşıyacağım. Bu tamamen ‘Bay Kemal’in kararı. Yüksek Disiplin Kurulu’nu kendi seçtirdi anahtar liste ile. Erdoğan’ı tek adam olmakla suçluyor, asıl kendisi tek adam. CHP içindeki yasama, yürütme ve yargı hepsi bunun elinde" dedi.

"TEK ADAM OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞ OLDU"

Parti içinde kalan son Atatürkçülerden birisinin kendisi olduğunu belirten Özcan, “Bay Kemal’e hayırlı olsun. Şimdilik sevinsinler. Ama Atatürk’ün partisi, beni bugün ihraç edenlere ve ettirenlere tarih önünde hesap soracak. Bu kararı bekliyordum. FETÖ ile Sorosçularla, 10 Aralıkçılarla, terör sevicilerle el ele, kol kola yürüyen bir genel başkanın seçtiği Yüksek Disiplin Kurulu’ndan hukuki bir karar beklemiyordum. Tek adam olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Son kalan Atatürkçülerden bir tanesi bendim. Beni de göndererek partiyi kendince temizlemiş oldu. Kararı yargıya taşıyıp itiraz edeceğim. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

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"KOLTUK SEVDALISI HERKESE HAYIRLI OLSUN"

Tanju Özcan kararın ardından sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Başarısız Bay Kemal Kılıçdaroğlu, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti.

Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun.

Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim.

Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum.

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Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri…

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…"