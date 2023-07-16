Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınladı: Partiden atın gitsin bu adamı

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CHP'deki 'değişim' taleplerinin ardından Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir ses kaydı yayınladı.

"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"

Özcan paylaşımında, "Sayın Kılıçdaroğlu, dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak’ “Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, “Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…”

İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. YETER ARTIK DÜŞÜN CHP’NİN YAKASINDAN…" dedi.

'PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI'

Özcan'ın yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyor:

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Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Oturduk karar verdik, partiden atılması için yüksek disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul 'Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz' dedi. Bizim etki edecek halimiz yok. Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz.





