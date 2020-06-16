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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Son dakika... Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 zanlı tutuklandı

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Son dakika... Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aslen Akyazılı olan V.M.'nin İstanbul’da yaşadığı, paylaşımı yaptığı sırada Bursa’da olduğu, paylaşım sonrası gizlenmek için Sakarya’ya geldiği öğrenildi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda kişi destek verirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. önceki gün gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında V.Y. de gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyleyen V.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. V.M. ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. V.M. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Aslen Akyazılı olan V.M.'nin İstanbul’da yaşadığı, paylaşımı yaptığı sırada Bursa’da olduğu, paylaşım sonrası gizlenmek için Sakarya’ya geldiği öğrenildi.

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