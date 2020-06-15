Ahlaksız paylaşıma ortak tepki

Twitter’da @VedatMuti7 adlı hesaptan Başak Demirtaş ile ilgili ahlaksız ifadeler kullanılması büyük tepki çekti. Ahlaksız paylaşıma karşı toplumun hemen her kesiminden gelen tepkiler, #BaşakDemirtaşSeninleyiz hashtagi açılarak gösterildi. Hesap Twitter’da askıya alınırken, hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

BAKAN GÜL LANETLEDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başak Demirtaş’a çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi.

NACİ BOSTANCI: HESABINI VERECEKTİR

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, paylaşıma tepki göstererek, “Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır. Başak Demirtaş hakkında utanç verici paylaşımlar yapan kişi muhakkak hukuka hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU, BAŞAK DEMİRTAŞ’I ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dün akşam Başak Demirtaş’ı arayarak üzüntüsünü dile getirdi. Selvi Kılıçdaroğlu, desteklerini iletirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üzüntü ve destek mesajlarını aktardı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Sayın Başak Demirtaş’a sosyal medyadan yönelen iğrenç saldırıyı kınıyorum. Saldırganın hesabında kullandığı ‘yeşil top’ simgesi üzerine partisinin açıklama yapması gerekiyor. Saldırılara karşı sessiz kalanlar bu dili teşvik ettiklerini bilsinler” derken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Kadın dayanışması adına özellikle AKP’li kadınları Başak Demirtaş’a destek vermeye, savcıları ve hâkimleri de görevlerini yapmaya davet ediyorum” mesajını paylaştı.



Başak Demirtaş, dün akşam Twitter’da yaptığı açıklamada dayanışma paylaşımı yapan, destek verenlere teşekkür etti.

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dün yapılan açıklamada, ahlaksız mesajı atan kişinin tespit edildiği ve gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklama özetle şöyle: “Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir.” Ardından V.M.’nin Sakarya’da gözaltına alındığı açıklandı.