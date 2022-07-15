Son dakika: Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz'u anma programı... Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılıyor.

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 17.30 itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte geldi.

Fatih Anıtı'nın bulunduğu parkın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler için arama noktası oluşturuldu. Vatandaşların etkinlikte konuşmaları izleyebilmeleri için alandaki bazı noktalara erkanlar yerleştirildi.

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Etkinlikte, 15 Temmuz temalı video gösterimi yapılacak, canlı sahne performansları gerçekleştirilecek.