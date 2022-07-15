Nedim Şener 15 Temmuz'da yaşananları anlattı

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Hürriyet yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Hürriyet ve CNN Türk'ün de bulunduğu Demirören Medya binasında yaşanan işgal girişimini ve ardından yaşananları CNN Türk mikrofonlarına değerlendirdi.

15 Temmuz direnişi için Şener "Bu sadece bir darbe girişimi değil aynı zamanda Türk milletinin vatanına, bayrağına, inancına sahip çıkma mücadelesiydi. 12 Eylül Darbesi’nde halk tamamen olup biteni seyretmiştir. Çünkü herkesin belli gerekçeleri vardı. Ama 15 Temmuz'da insanlar aynı zamanda demokratik iradelerine sahip çıkmışlardır. Çünkü 15 Temmuz öyle bir işgal girişimi ki küresel emperyalist ülkelerin, ABD'nin ve Avrupa'nın, tetikçiliğini yapan bir hain terör örgütü ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır" dedi.

O GECE YAŞANANLARIN PERDE ARKASI

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15 Temmuz'da darbeye karşı direnen halk için "Ellerinde hiçbir şey yoktu. Silah yoktu çakı bile yoktu... Ama buna rağmen o insanlar tanklara, uçaklara, mermilere karşı direnmişlerdir" diyen Şener, tam 6 yıl önce darbeci askerlere rağmen nasıl Hürriyet binasının kapılarını vatandaşlara açtığını ve işgal girişiminin boşa çıkarıldığını tüm detayları ile anlattı.