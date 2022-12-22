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Son dakika... Sahte doktor skandalında yeni detaylar! Ayşe Özkiraz'ın bir sonraki planı ortaya çıktı

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#Ayşe Özkiraz#Sahte Doktor#Doktor
Son dakika... Sahte doktor skandalında yeni detaylar Ayşe Özkirazın bir sonraki planı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 08:15

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki sahte doktor skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıkarken, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için de planlar yaptığı anlaşıldı.

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Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü. Özkiraz’a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

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BİR SONRAKİ PLANI ANKARA ŞEHİR HASTANESİYMİŞ

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi. Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını artırmak için, gitmeden önce Çerkezköy’de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.

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SAHTELİĞE SAHTELİKLE BAŞLAMIŞ

Özkiraz, hazırladığı sahte TUS sonuç belgesindeki Temel Tıp Bilimleri testinde 115 doğru, 5 yanlış; Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 107 doğru, 12 yanlışla kendini üstün başarılı olarak göstermeye çalışmış.

Son dakika... Sahte doktor skandalında yeni detaylar Ayşe Özkirazın bir sonraki planı ortaya çıktı

Çerkezköy Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz’ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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