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Son dakika... Soruşturma tamamlandı! Bakanlıktan 'sahte doktor' Ayşe Özkiraz ile ilgili açıklama

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#Sahte Doktor#Ayşe Özkiraz#Sağlık Bakanlığı
Son dakika... Soruşturma tamamlandı Bakanlıktan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 17:02

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tekirdağ'daki 'sahte doktor' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada "İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemler yapılmıştır" denildi.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. 

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu skandalla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. 

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir sahte doktorun görev yaptığı iddialarıyla medyada yer bulan olayla ilgili olarak Bakanlığımızca yürütülen soruşturma 4 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Son dakika... Soruşturma tamamlandı Bakanlıktan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili açıklama

Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir. Ancak, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığı anlaşılmaktadır.

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AMELİYATTA GÖZLEMCİ OLARAK BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir.

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Son dakika... Soruşturma tamamlandı Bakanlıktan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili açıklama

Yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat etmiştir. Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, Başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe Çerkezköy Kaymakamlığı'na, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine olay, haber konusu olmuştur.

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Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir.

Son dakika... Soruşturma tamamlandı Bakanlıktan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili açıklama

Ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır.

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CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmektedir."

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#Sahte Doktor#Ayşe Özkiraz#Sağlık Bakanlığı

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