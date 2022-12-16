Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#TEKİRDAĞ#Doktor#Polis
Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 16:11

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tekirdağ'daki 'sahte doktor' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Haberin Devamı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haberin Devamı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Gözden Kaçmasın

Sahte doktor Ayşe Özkirazın foyasını ortaya çıkarmıştı Astsubay sevgilisinin ifadesi çıktı'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın foyasını ortaya çıkarmıştı! Astsubay sevgilisinin ifadesi çıktıHaberi görüntüle

ASTSUBAY SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından nişanlanmaya hazırlanan arkadaşı C.T.K.'nin verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirterek, "Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını, öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana 'Bir şey olmaz' dedi. Doktor H., ameliyat için bana gün verdi. Bu süreçte yaklaşık 15 gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde KBB bölümünde yattım. Bu süreçte hep Ayşe Özkiraz yanımdaydı.

Haberin Devamı

Çevredekilere kendisini doktor olarak tanıtıyordu. Anne ve babam da ben ameliyat olunca hastaneye geldiler. Ayşe Özkiraz'a herkes 'hocam' deyince anne ve babam da doktor olduğunu düşündüler. Hastanede yatarken bazen akşamları kalmış olduğunu söylediği özel kız öğrenci yurdunun önüne Ayşe Özkiraz'ı bırakıyordum. Akabinde taburcu olup Çerkezköy'e geldim" diye konuştu.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktıTürkiye'nin konuştuğu sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin yer aldığı WhatsApp grubuna ses kaydı atan Ayşe Özkiraz (20), girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor. "Tıp fakültesinde 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" diyen Özkiraz'ın verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi. Sahte doktorun aynı gruba, "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" yazdığı da ortaya çıktı.
daha fazla video içinSahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı

Gözden Kaçmasın

Ameliyata girdi, dikiş attı Yaşı bile yalan çıktıAmeliyata girdi, dikiş attı! Yaşı bile yalan çıktı Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKİRDAĞ#Doktor#Polis

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma