'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ASTSUBAY SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından nişanlanmaya hazırlanan arkadaşı C.T.K.'nin verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirterek, "Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı.

KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını, öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana 'Bir şey olmaz' dedi. Doktor H., ameliyat için bana gün verdi. Bu süreçte yaklaşık 15 gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde KBB bölümünde yattım. Bu süreçte hep Ayşe Özkiraz yanımdaydı.

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Çevredekilere kendisini doktor olarak tanıtıyordu. Anne ve babam da ben ameliyat olunca hastaneye geldiler. Ayşe Özkiraz'a herkes 'hocam' deyince anne ve babam da doktor olduğunu düşündüler. Hastanede yatarken bazen akşamları kalmış olduğunu söylediği özel kız öğrenci yurdunun önüne Ayşe Özkiraz'ı bırakıyordum. Akabinde taburcu olup Çerkezköy'e geldim" diye konuştu.