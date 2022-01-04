Son dakika... Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mandalina bahçede 1.8, markette 24 lira Fiyat farkının nedeni neMandalina bahçede 1.8, markette 24 lira! Fiyat farkının nedeni ne?#Market Fiyatları
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Asiye Ateşin ilk istekleri bunlar olmuşAsiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş#Asiye Ateş
Milyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme KAPa açıklama geldi: Yeni kaynak olabilirMilyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme! KAP'a açıklama geldi: Yeni kaynak olabilir#Altın
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Şimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylarŞimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı! Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylar#Kripto
Türk kadınlarına hakaret ettiler İnfial yaratan görüntüler için kararTürk kadınlarına hakaret ettiler! İnfial yaratan görüntüler için karar#Aydın
Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerimGerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim#Tristan Thompson
Acun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdiAcun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdi!#Emirhan Aydoğan
Sağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkanın videosu olay olduSağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkan'ın videosu olay oldu!#Banu Alkan
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş

#Asiye Ateş#Pitbull#Hüseyin Ateş
Son dakika... Pitbull saldırısında yaralanmıştı Asiye Ateşin ilk istekleri bunlar olmuş

Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının ilk isteklerinin oyuncak ve hamburger olduğunu söyledi. Ateş, kızının yakın zamanda ameliyat olacağını hatırlatarak "Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Asiye için sadece dua edin" dedi.

Haberin Devamı

Gaziantep'te geçen 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı.

Gözden Kaçmasın

Asiye Ateşin son durumunu Rektör Özkan açıkladı: Ağza dal veren sinirlerde tahribat varAsiye Ateş'in son durumunu Rektör Özkan açıkladı: Ağza dal veren sinirlerde tahribat varHaberi Görüntüle

'YAKIN ZAMANDA OLACAK'

Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş "Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak. Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncak geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Elini kolunu biraz biraz hareket ettirebiliyor. Asiye için sadece dua edin. Allah razı olsun. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.

'YÜZ SİNİRLERİ İÇİN SİNİR YAMASI GEREKECEK'

Haberin Devamı

Daha önce DHA'ya konuşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek "Maalesef köpekler, hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir. Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Pitbull saldırısında yaralanmıştı Asiye Ateş servise alındıPitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye Ateş servise alındıHaberi Görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Asiye Ateş'in son durumunu Rektör Özkan açıkladı
daha fazla video içinAsiye Ateş'in son durumunu Rektör Özkan açıkladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Asiye Ateş#Pitbull#Hüseyin Ateş

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin