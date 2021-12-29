Son dakika: Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye Ateş servise alındı

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Gaziantep’te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.



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AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'in yakından ilgilendiği Asiye'yi ziyaret için gece saatlerinde hastaneye gitti. Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, aileye bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çelik ve Köse ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asiye'nin yatağında yüzünde sargılarla yattığı görüldü.Asiye Ateş’in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan açıklamada, “Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir. Hastamız yoğun bakım ünitesinden servise alınmış durumdadır. Servis koşullarında takip ve tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

TUTUKLAMA SAYISI 5'E çıktı



Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 zanlı savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan site yöneticisi Mustafa Elibol ve Süheyla Kurçak adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken olaya ilişkin tutuklananların sayısı 5’e çıktı.

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SERBEST BIRAKILMIŞTILAR



Geçen hafta Çarşamba günü Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç. savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken site yöneticisi Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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İTİRAZIN ARDINDAN TUTUKLANDILAR



Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından savcılık Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Elibol ile Kurçak, “Kasten yaralanmaya sebep olma” suçundan tutuklandı.

Ağır yaralanan küçük kızın tedavisi ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.