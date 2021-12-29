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Son dakika... Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı

#Merkez Bankası#2022#Kur

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladı. Merkez Bankası enflasyon hedefini yüzde 5 olarak korurken dalgalı döviz kuru rejiminin de süreceğini duyurdu.

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Merkez Bankası yeni yıl öncesi yaptığı para ve kur politikasını açıkladı. Yeni yılda yine 12 para politikası kurulu toplantısı yapılacak. Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunurken para politikasının enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi’ni paylaştı. Para Politikası Kurulu (PPK), 2022 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacak. İlk toplantı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Son dakika... Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı

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Buna göre, Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu aktarıldı. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunurken para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı belirtildi.
2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecek.
TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olarak devam ediyor.

Son dakika... Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı


TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacak. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek.

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TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecek. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacak.
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacak.

Son dakika... Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı



Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecek.

TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecek.

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"KAYGILARI OLUŞTURAN ŞEYLERE CEVAP OLMUŞ"

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Ekonomi yazarı Sadi Özdemir, CNN Türk ekranlarında Merkez Bankası'nın 2022 yılı kur ve para politikasına ilişkin "Serbest kur rejiminin devam edeceğini teyit ediyor. Bir de serbest piyasa vurgusu var. Bu da serbest kur ile bağlantılı bir vurgu. Rezerv güçlendirme de çok önemli. Bir süredir kurları altını konuşuyorsak bunların bir ayağı da rezerv tarafı. Bence MB’nin 2022 için projeksiyonu 2021’de çok kaygılar oluşturan şeylere bir cevap olmuş." dedi.

Özdemir'in açıklamaları şöyle:

ALTIN DESTEĞİ

Bence yine Merkez Bankası burada güzel bir rol almış oldu. Merkez Bankası’nın toplam brüt net rezervlerine baktığınızda hepsi döviz ve altın şeklinde tutuluyor. Vatandaşın yastık altın çok ciddi çok büyük 280 milyar Dolar eş değeri altın duruyor. Burada Merkez Bankası yine doğru bir adım atmış oldu. Altın ithalatçılığına da bir darbe olur. 3 ayağı olan stratejik bir karar olmuş. İşe yararsa kendi kaynaklarında bir çözüm ortaya koymuş olurlar. Umuyorum ki bunların da etkisini birkaç ay içerisinde görelim. Altının fiyatı dünyada dolar olarak işlem görür. Altın fiyatlarının çok düşeceğini düşünmüyorum. Altına talep birden bire yok olmuyor. Başka ülkeler de altın biriktiriyor rezerv olarak. Buradaki temel amaç şu; yastık altında duran kaynak bu sisteme girsin. O zaman Türkiye’nin toplam tasarruflarına baktığımızda da bir artış göreceğiz. Altına bir garanti verilmesi bence devrim gibi bir enstrüman oldu. Yenileri de olabilir bu konuda çalışıyorlar. 20 Aralık’tan önce bu enstrümanlar da çok fazla akla gelmezdi. Kademe kademe zaman zaman yeni enstrümanlar göreceğiz. Biraz daha teknik enstrümanlar da gelecek. Vatandaş ayağında çok önemli adımlar atılmış oldu.

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Son dakika... Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikasını açıkladı

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