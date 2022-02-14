Son dakika... Pınar Gültekin davasında karar günü! 10'uncu duruşma bugün görülecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayılarıSon dakika... Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları#Koronavirüs
10 milyar dolarlık BAE seferi10 milyar dolarlık BAE seferi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! İşte oluşması muhtemel yeni fiyatlar...#KDV İndirimi
Almanya ve İngiltere devreye girdi: Son 48 saat... Rusya meydan okudu: Umurumuzda değilAlmanya ve İngiltere devreye girdi: Son 48 saat... Rusya meydan okudu: Umurumuzda değil!#RUSYA
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Dünya günlerdir onu konuşuyordu Rus atlet Valieva için son karar verildiDünya günlerdir onu konuşuyordu! Rus atlet Valieva için son karar verildi#Kamila Valieva
Liste güncellendi... İşte Omicronun yeni semptomuListe güncellendi... İşte Omicron'un yeni semptomu#Omicron
Kızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayarKızılay deposunu soyan hırsıza avukatından: Tarihi ayar#Kızılay
Doğum gününde soğuk halleri dikkat çekti Bir şey olacaksa zaten olurDoğum gününde soğuk halleri dikkat çekti! 'Bir şey olacaksa zaten olur'#Sevcan Orhan
Umut Buluttan Oğulcan Çağlayana kral jesti Aylar sonra gol attıUmut Bulut'tan Oğulcan Çağlayan'a 'kral' jesti! Aylar sonra gol attı#Oğulcan Çağlayan
Kübra’nın son sözleri İfadeleri ortaya çıktıKübra’nın son sözleri! İfadeleri ortaya çıktı#Kübra Ece
Atakandan yakın arkadaşı Ogedaya sitem: Aynı annenin elinden yemek yedikAtakan'dan yakın arkadaşı Ogeday'a sitem: Aynı annenin elinden yemek yedik!#Hikmet Tuğsuz
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Pınar Gültekin davasında karar günü! 10'uncu duruşma bugün görülecek

#Pınar Gültekin#Cinayet#Muğla
Son dakika... Pınar Gültekin davasında karar günü 10uncu duruşma bugün görülecek

Muğla'da Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delilerini gizleyip, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılandığı davanın bugün 10'uncu duruşması görülecek. Saat 14.00'te başlayacak ve karar çıkması beklenen duruşmaya, Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında dava açıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Pınar Gültekin davasında 9uncu duruşma Adli Tıp raporu okundu: Pınar yakılmadan önce yaşıyormuşPınar Gültekin davasında 9'uncu duruşma! Adli Tıp raporu okundu: Pınar yakılmadan önce yaşıyormuşHaberi Görüntüle

AVUKATTAN SUÇ DUYURUSU

Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.

HER İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi. Savcılık, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında, suçlamaları reddetti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecekHaberi Görüntüle

SAVCI 9'UNCU DURUŞMADA MÜTALAASINI VERDİ

Davanın 24 Ocak günü görülen 9'uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılması talep etti. Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması' suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan cezalandırılması istedi. Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Cemal Metin Avcı ise mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Haberin Devamı

Sanıklar, bugün 10'uncu kez hakim karşısına çıkacak. Saat 14.00'te başlayacak ve karar çıkması beklenen duruşmaya, Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Gültekin#Cinayet#Muğla

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi