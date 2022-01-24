Son dakika... Pınar Gültekin davasında 9'uncu duruşma! Adli Tıp raporu okundu: Pınar yakılmadan önce yaşıyormuş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fatma Girikin vasiyeti yerine getirilecekFatma Girik'in vasiyeti yerine getirilecek! #Fatma Girik
Türkiyede metaverse arsalarına hücum Risk mi, fırsat mı, balon muTürkiye'de metaverse arsalarına hücum! Risk mi, fırsat mı, balon mu? #Metaverse
Yayıncı kuruluşta gönderme Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattıYayıncı kuruluşta gönderme! Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattı#Abdullah Avcı
Dikkat 3 gün sürecek... İstanbul Havalimanında uçuşlar durduDikkat! 3 gün sürecek... İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdu#İstanbul
Arnavutköyde çok sayıda zincirleme kaza Yollar kapandıArnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza! Yollar kapandı#İstanbul
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay: Yakılmadan önce yaşıyormuşPınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay: Yakılmadan önce yaşıyormuş#Pınar Gültekin
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Bu sözleri olay yarattı Okula bomba koydumBu sözleri olay yarattı! 'Okula bomba koydum' #Aşı Karşıtlığı
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANITOmicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANIT#Koronavirüs
Gözyaşlarına boğuldu Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu! 'Büyük bir parçam gitti'#Fatma Girik
Acun Ilıcalı son noktaya getirdi, Fenerbahçe devreye girdiAcun Ilıcalı son noktaya getirdi, Fenerbahçe devreye girdi!#Fenerbahçe
Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...#Bülent Şakrak
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladıkSeray Sever'den hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık#Seray Sever
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Pınar Gültekin davasında 9'uncu duruşma! Adli Tıp raporu okundu: Pınar yakılmadan önce yaşıyormuş

#Pınar Gültekin#Muğla#Cemal Metin Avcı
Son dakika... Pınar Gültekin davasında 9uncu duruşma Adli Tıp raporu okundu: Pınar yakılmadan önce yaşıyormuş

Muğla'da boğularak öldürüldükten sonra varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi, annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda heyetin yaptığı kapsamlı inceleme sonrası Pınar Gültekin'in yaşadığı sırada alevlere maruz kaldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haberin Devamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında dava açıldı.

Haberin Devamı

Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021’deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

AVUKATTAN İTİRAZ

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti. Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.

Gözden Kaçmasın

ABDden şifre geldi, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın iddia ettiği görüntülere rastlanmadıABD'den şifre geldi, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın iddia ettiği görüntülere rastlanmadıHaberi Görüntüle

AYRI AYRI CEZALANDIRILMASI TALEBİ

Savcılık, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, ilerleyen süreçte her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Haberin Devamı

Geçen yıl 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları iddia edilen sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Şüphelilerin tamamı savunmalarında suçlamaları reddetti.

Gözden Kaçmasın

Pınar Gültekin davasında duruşmaya damga vuran sözler Bunlar ailecek katilPınar Gültekin davasında duruşmaya damga vuran sözler! 'Bunlar ailecek katil'Haberi Görüntüle

PINAR YAKILMADAN ÖNCE YAŞIYORMUŞ

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin davasının 9'uncu duruşmasına tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Mertcan Avcı, Şükrü Gökhan Orhan, Selim Avcı, Eda Karagül ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Rahatsızlığı bulunan Ayten Avcı ise duruşmaya katılmadı.

Haberin Devamı

Yoklama ile başlayan duruşmada Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen rapor okundu. Raporda heyetin yaptığı kapsamlı inceleme sonrası Pınar Gültekin'in yaşadığı sırada alevlere maruz kaldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Pınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldıPınar Gültekin davasında yeni detay: Bunu duyunca dünya bir kez daha başımıza yıkıldıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Gültekin#Muğla#Cemal Metin Avcı

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın