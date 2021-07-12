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Haber Giriş: 12.07.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Peş peşe uyarılar! Aşırı sıcaklar geliyor: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

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Son dakika... Peş peşe uyarılar! Aşırı sıcaklar geliyor: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günler için aşırı sıcak hava uyarısında bulunurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gündüz 11.00-16.00 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun büyük bölümünde aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. Türkiye genelinde özellikle önümüzdeki 5 güne dikkat çeken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Bugünden itibaren sıcaklılar 2-3 derece daha çıkacak. Mevsim ortalamalarının 3-4 derece daha üstünde sıcaklıklar seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin hemen hemen tüm kısmında sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olması bekleniyor.' dedi.

Kavrulacağız Prof. Dr. Şen önümüzdeki 5 güne dikkat çekti ve uyardı
Kavrulacağız! Prof. Dr. Şen önümüzdeki 5 güne dikkat çekti ve uyardı

PROF. DR. ŞEN'DEN YENİ UYARI: MECBUR DEĞİLSENİZ DIŞARI ÇIKMAYIN

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir uyarıda bulundu. Prof, Dr, Şen, "Hafta sonu Türkiye sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Sıcak hava dalgası da doğal afet sayılıyor. Sağlık açısından önemli problemler oluşabilir. Korunmamız gerek. Şimdiden kendinize bir ağaç gölgesi ayarlayın. Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın" dedi.

 

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Son dakika... Peş peşe uyarılar Aşırı sıcaklar geliyor: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın

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