Son dakika! Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarıştı.

32 OY FARK

Yapılan resmi açıklamaya göre, Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy aldı. 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

KONGREDEN NOTLAR

Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU: BU NEYDİ YA? AYIP YA, REZİL OLDUK

Kongrede adayların yaptığı konuşmaların ardından salondan dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Canpolat'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu neydi ya? Ayıp ya, rezil olduk. Türkiye izliyor bizi" diyerek tepki gösterdi. Bir partilinin, "Başkanım bu size oy isteyecek" sözlerinin ardından gülen İmamoğlu, partililerle bir süre sohbet etti. İmamoğlu oy kullanmak için sahneye geldiği sırada partililer sloganlar eşliğinde, destekte bulundu. İmamoğlu, oy kullandıktan hemen sonra Haliç Kongre Merkezi’nden ayrılmak için çıkışa yöneldi. Bu sırada partililerle fotoğraf çektiren ve sohbet eden İmamoğlu’nun çevresindekilere, “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiziz" şeklinde konuştu. İmamoğlu, daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASI KILIÇDAROĞLU SLOGANLARIYLA KESİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kongrede partililere seslendi İmamoğlu, yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin, partimizin ve İstanbul’un kurtuluşunun 100. yılını bu yıl bizler yaşıyoruz. Elbette daha mutlu yaşamak isterdik ama başaracağız, başaracağız, başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır. Bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş dönemi, 1960’ların, 1970’lerin siyasi ve toplumsal gelişmeleri CHP’yi anmadan anlaşılamaz, anlatılamaz. Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır" dedi. Öte yandan, İmamoğlu’nun konuşması sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu’’ sloganlarıyla kesildi.