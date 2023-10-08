CHP İstanbul İl Kongresi'nde İBB Başkanı İmamoğlu’nun sözleri sloganlarla kesildi

Haberin Devamı

CHP İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde devam eriyor. Kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışıyor.

Kongreye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, partililere seslenerek, yenilenme ve güçlenme için çalışacaklarına vurgu yaptı. İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin, partimizin ve İstanbul’un kurtuluşunun 100. yılını bu yıl bizler yaşıyoruz.

Elbette daha mutlu yaşamak isterdik ama başaracağız, başaracağız, başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. CHP tarihsel olarak büyük bir davanın, sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham kaynağı olmuş bir zaferin adıdır. Bu ülkenin kuruluş ve kurtuluş dönemi, 1960’ların, 1970’lerin siyasi ve toplumsal gelişmeleri CHP’yi anmadan anlaşılamaz, anlatılamaz. Hepimizin asli görevi, dünya tarihinin en müstesna başarılarından birine imza atmış olan partimizin tarihi rolünü hatırlayarak, yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır" diye konuştu.

Haberin Devamı

SÖZLERİ SLOGANLARLA KESİLDİ

Öte yandan, İmamoğlu’nun konuşması sık sık "Halkın Umudu Kılıçdaroğlu’’ sloganlarıyla kesildi.

Gözden Kaçmasın CHP İstanbul İl Kongresi'nde arbede Haberi görüntüle

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NDE ARBEDE

Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Eylül'de Yuvam İstanbul kreşinin Sultangazi'de açılışı sırasında katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki göstermişti.

Haberin Devamı

"YEREL YÖNETİMLERİ BURADA HEPİNİZİN ÖNÜNDE, ŞİKAYET EDİYORUM"

Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren kongrede konuşmasında "Ben CHP'nin bir ferdiyim. Bir örgüt emekçisiyim. Ben CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldım diye, mahallemde, ilçemde delegasyonlara müdahale eden yerel yönetimleri burada hepinizin önünde, şikayet ediyorum. Bundan kısa bir süre önce, ilçemde İBB'nin bir kreş açılışı söz konusu oldu, protokolden bana bir davetiye geldi. Özel kalemden aranmıştım. İlçemde bir kreş açılışı olacağı söylendi, kendilerine protokol esaslarını sorduğumda bana hiçbir şey söylenmedi, dendi ki özeleştiri yapacağım. 'Sadece gidin İBB Başkanımızı bekleyin' dendi. Eksik var mıdır, elbet vardır. Bu özeleştiriyi yapabilecek, eleştiri ve özeleştiri kavramlarını bünyesinde içselleştirmiş bir coğrafyanın Gazi Mahallesi'nin çocuğuyum ben" dedi.

Haberin Devamı

"ÖFKELİ BİR TAVIR GELİŞTİRDİ"

Ben orada evet belki eksiklikler yapmış olabilirim ama protokol esaslarını bildirmesi gerekenler bana bildirmediler" ifadelerini kullanan Avseren, " O gün orada Sayın Belediye Başkanıyla karşılıklı bir diyaloğa girdik. Karşılıklı diyalogda kendisi bana karşı çok öfkeli bir tavır geliştirdi. Ben, basın karşısında kendileri kadar deneyimli olmamama rağmen, 'Başkanım burada basın var polemiğe girmeyelimö dediğim halde devam edilidi. Bu şekilde devam edildi. Ben orada, günlerce AK Parti medyası ve troller üzerimizde tepindiler ve açık oturumlara malzeme oldu partimiz ve bizler. O gün bugündür, ilk defa huzurunuz bu konuyu burada açıp, anlatıp kapatacağım. Örgüt emekçilerine herkes saygı duysun. Şunu bilin değişim adı altında faturayı tek kişiye kesmeyi asla kabul etmiyorum. Bir problem varsa bu hepimizin sorunu" diye konuştu. Melihcan ÇALIŞKAN/Altan ÇİMEN/İSTANBUL(DHA)