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İbrahim EMÜL/OSMANİYE (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın

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Son dakika... Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın

Osmaniye'de hastane ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bir sitenin istinat duvarına kadar ulaştı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ederken binada oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

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  • Osmaniyede yangın
  • Osmaniyede yangın
  • Osmaniyede yangın
  • Osmaniyede yangın
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Merkeze bağlı Akyar köyünde Osmaniye Devlet Hastanesi’ne yaklaşık 1 kilometre mesafede saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin evlere ulaşmaması için yerleşim alanları ile ormanlık bölge arasında söndürme çalışması yürütüyor.

Son dakika... Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın
YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Osmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin site içerisinden müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

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