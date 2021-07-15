Son dakika... Mersin'de orman yangını! Farklı noktalara sıçradı, evler boşaltıldı! Bakan Pakdemirli'den ilk açıklama geldi

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Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde, kızılçam ormanında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile sevk edildi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle çevreye yayılarak büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

"RİSKLİ BİR YANGINLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, AA muhabirine, yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin görev aldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz netleştirilmediğini belirten Akduman, şunları kaydetti:

"Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının etkisi artıyor. Şu anda 25 arazöz, 11 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor. Çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmiş durumda. Ekiplerimiz yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor."

Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçrayan yangın, iki muz serası ve bir mezarlığın da etrafını sardı. Rüzgar nedeniyle ekipler, yangına müdahale etmekte güçlük çekiyor.

MERSİN'DEKİ YANGINA MÜDAHALE EDEN ARAÇ VE EKİP SAYISI ARTIRILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına müdahale eden araç ve ekipteki kişi sayısının artırıldığını belirterek son durumu paylaştı.

Bakan Pakdemirli, ''Mersin’e geçiyoruz. Mersin’deki orman yangınına 14 helikopter, 3 uçak, 86 arazöz ve 450 personel müdahale ediyor. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla'' dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU AÇIKLADI

Bugün sabah 08.40 itibarıyla Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan yangınımıza ilk 15 dakika sonrasında hemen müdahalemiz yapıldı. Elbette çıkış sebebi hala şu an kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama muhtemel insan kaynaklı bir sebebi olacağını arkadaşlarımız düşünüyor."

Pakdemirli, Aydıncık'taki yangına uçakların yanı sıra 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 20 su ikmal aracı ve 850 personelle müdahale edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yangın, 650 hektar kadar alanı etkilemiş vaziyette. Hepsinin yandığını söylemek tabii ki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre atakla saldırdığı bir noktadayız. Bu anlamda da sabah saatlerinde elbette küçük olarak başlayan yangın büyüdü. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Aydınlık saatlerin, son birkaç saatin en iyi şekilde kullanılması konusunda arkadaşlarımız gayret gösteriyor. Yangında can ve mal kaybımız yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Sabah saatlerinde yalnız Pembecik Mahallesi'nde 50 evi tedbir olarak boşaltmış bulunuyoruz."

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Vatandaşlarımızı ormanlarda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/r9aTcGGMSF — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 15, 2021

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