Son dakika: Okul kantinleri için MEB'den önemli karar!

Koronavirüs salgın riskini en aza indirgeme amacıyla uzunca bir süre kapalı tutulan okulların yeniden kademeli olarak açılmasıyla birlikte gözler okul kantinlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili karar vermesini bekleyen pek çok kantin işletmecisi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gelen resmi yazı sonrası açılışa yönelik hazırlıklarına başladı. Yazının detaylarında şu ifadeler yer aldı;