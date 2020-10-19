Son dakika: Okul kantinleri için MEB'den önemli karar!
Pandemi süreci dolayısıyla kapalı olan okul kantinleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) önemli açıklama geldi. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından il ve ilçe müdürlüklerine gönderilen yazıda, MEB'e bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantinlerin 19 Ekim 2020 itibariyle açılmasına karar verildiği ifadesi yer aldı. Yazıda, öğrenci mevcudunun azalması durumunda kantin kiralarının da yeniden tespit edileceği hükümlerine yer verildi.
Koronavirüs salgın riskini en aza indirgeme amacıyla uzunca bir süre kapalı tutulan okulların yeniden kademeli olarak açılmasıyla birlikte gözler okul kantinlerine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili karar vermesini bekleyen pek çok kantin işletmecisi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gelen resmi yazı sonrası açılışa yönelik hazırlıklarına başladı. Yazının detaylarında şu ifadeler yer aldı;
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