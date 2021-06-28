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GeriGündem Son dakika... Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar tahliye ediliyor
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AA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar tahliye ediliyor

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Son dakika... Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar tahliye ediliyor

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye karayolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye karayolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Son dakika... Muğlanın Ula ilçesinde orman yangını Karayolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar tahliye ediliyor

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