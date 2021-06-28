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AA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı

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Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellere yakın ormanlık bölgede çıkan yangınında zarar gören alan, denizden görüntülendi. Orman Genel Müdürlüğü, yangında personeli Görkem Hasdemir'in şehit olduğunu duyurmuştu.

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  • Marmaristeki yangın felaketinin boyutu ortaya çıktı
  • Marmaristeki yangın felaketinin boyutu ortaya çıktı
  • Marmaristeki yangın felaketinin boyutu ortaya çıktı
  • Marmaristeki yangın felaketinin boyutu ortaya çıktı
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Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 11 helikopter, onlarca arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle itfaiye erinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.

Doğa harikası bölgede adete kara bir leke olarak beliren yanan alan denizden görüntülendi. Denizden bakıldığında alevlerin beş yıldızlı otellerin bulunduğu alana az bir mesafe kala kontrol altına alındığı dikkati çekti.

Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı
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Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Marmaristeki felaketin boyutu ortaya çıktı

İçmeler Mahallesi'nde dün çıkan ve yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına ilk müdahaleyi yapan Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (34), rüzgarın ters dönmesiyle alevler arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanın en kısa sürede ağaçlandırılacağını açıklamıştı.Marmaristeki felaketin boyutu ortaya çıktı

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